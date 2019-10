Dimisión Domingo Villero Cs pedirá a Kichi seguir con representación en empresas y organismos municipales La dimisión de Domingo Villero obliga a aprobar por el pleno, a propuesta del equipo de Gobierno, su salida de los consejos del IFEF y de Zona Franca

La dimisión de Domingo Villero como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos aunque sin dejar el acta de concejal (hecho que lo mantendrá como concejal no adscrito durante los próximos cuatro años en el Ayuntamiento gaditano), provocará algunos cambios en empresas municipales y organismos autónomos.

En concreto, Villero figuraba como representante de Ciudadanos en el Instituto Municipal de Deportes (IMD), en Onda Cádiz, en el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), y en el Consorcio de la Zona Franca.

Ahora, la situación ha cambiado y, según se ha informado desde Secretaría Municipal a las dos concejalas de Cs, Lucrecia Valverde y Carmen Fidalgo, estas empresas y organismos mantendrán en sus consejos rectores y de administración la representatividad de los grupos. Por tanto, el ya concejal no adscrito, al no pertenecer a ningún grupo político, no podrá estar en ellos.

No obstante, hay una salvedad con dos de ellos: el IFEF y Zona Franca, donde los reglamentos son muy antiguos y no recogen formalmente ni por escrito dicha representatividad de un grupo, sino la que le da el Pleno a nivel particular.

Por tanto, desde Ciudadanos han comunicado que pedirán una reunión lo antes posible con el alcalde de la ciudad, José María González Santos 'Kichi', para exponerle la situación que hay con ambos organismos.

Una cuestión de «sentido común»

Para las concejalas de Ciudadanos, el equipo de Gobierno (que es el que tiene que presentar la propuesta) «debe reconsiderar llevar la modificación de nuevo al pleno para recuperar, desde Ciudadanos, a dicho representante tanto en el IFEF como en Zona Franca».

Desde la formación esperan que el alcalde acepte estos cambios «ya que se trata de una cuestión de sentido común, al igual que ocurre en el resto de organismos públicos».

Asistencia al pleno de Zona Franca

Este pasado miércoles, que se celebró un pleno en el Consorcio de Zona Franca, el ya concejal no adscrito, Domingo Villero, acudió al mismo publicando ese mismo día en sus redes sociales una foto en la que se podía ver el cartel con su nombre sobre la mesa como uno de los vocales del Ayuntamiento de Cádiz en este órgano.

Desde Ciudadanos están dispuestos a ir a por todas con tal de recuperar la representación que la formación naranja entiende que les corresponde en las distintas empresas municipales y organismos autónomos.

Asimismo, y a pesar de la negativa de Domingo Villero a entregar su acta de concejal a las siglas bajo las que se presentó a las pasadas Elecciones Municipales, desde Ciudadanos se vuelve a pedir que la devuelva ya que firmó en base a la carta ética que firmó.