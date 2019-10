Municipal El «no» rotundo de Villero a la petición de Ciudadanos para que entregue su acta El edil no adscrito asegura que «muchos gaditanos votaron a este partido porque estaba Domingo Villero»

La sorpresa llegaba la mañana del martes cuando Domingo Villero, hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, anunciaba que abandonaba la formación por discrepancias con la dirección aunque sin dejar su acta de concejal para continuar trabajando por los intereses de los gaditanos como edil no adscrito.

La reacción de Ciudadanos a nivel provincial no tardó en llegar, pidiendo al que fuera su candidato estrella en las pasadas Elecciones Municipales en la capital, que entregara su acta recordándole además que había firmado una carta ética -cuando aceptó ser el alcaldable por Cádiz- en la que se comprometía a devolverla en el momento en el que abandonara las siglas del partido.

El concejal no adscrito contesta a la solicitud de su ya ex partido con un «no» rotundo asegurando que «tengo un compromiso con muchos gaditanos que votaron a Ciudadanos porque estaba Domingo Villero y no puedo defraudarles. Tampoco a los que no me votaron porque mi intención es seguir trabajando por Cádiz y por los intereses de todos los gaditanos».

Compromiso mutuo

Respecto a la carta ética, reconoce que la firmó y que ahora la incumple al no devolver el acta de concejal aunque «el compromiso no era solo por mi parte, también lo tenía el partido conmigo». Insiste en que «me presentaron y me vendieron un proyecto ilusionante que cambió de manera radical tras la celebración de las elecciones».

Domingo Villero confirma que durante estos primeros meses del mandato ha mostrado en numerosas ocasiones su malestar con el partido ya que, a su juicio, «sus intereses por Cádiz, mi ciudad, no eran los mismos que se me habían vendido a mí cuando me propusieron que me uniera a este proyecto que me ilusionó y que me animó a entrar en política».

Insiste en que «no quiero hacer carrera política ni me mueven intereses personales, solo los intereses de los gaditanos».

Cambios en empresas y organismos

La salida de Domingo Villero de Ciudadanos hace que este grupo cuente con dos ediles (y no tres), por lo que la representación en las empresas y organismos autónomos podría variar.

Domingo Villero era el representante de la formación naranja en el Instituto Municipal de Deportes (IMD), en el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), en la Zona Franca y en Onda Cádiz.

Ante esta nueva situación, desde el equipo de Gobierno se ha solicitado un informe jurídico para saber en qué estado queda la representación tanto de Ciudadanos como del concejal mixto.

Lucrecia Valverde será la portavoz

Lucrecia Valverde será la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento los próximos cuatro años.

Respecto a la dimisión de Domingo Villero y hablando en nombre de las dos ediles que componen el grupo, manifiesta que «nos remitimos a lo dicho por nuestro partido esperando que devuelva el acta de concejal tal y como se comprometió en la carta ética que firmó».

Afirma que Villero «no puede olvidar que ha sido elegido, al igual que nosotras, bajo unas siglas y gracias al trabajo y esfuerzo de los miembros de la agrupación de Ciudadanos en Cádiz».

Valverde insiste en que «nunca nos manifestó ninguna discrepancia respecto a ideas, proyectos, propuestas o lineas de trabajo y lamentamos su decisión sorpresiva aunque le agradecemos que se aparte si sus expectativas personales no coindicen con nuestros proyectos».

Concluye asegurando que «continuaremos en la misma línea de trabajo al servicio de los gaditanos».