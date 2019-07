PLAYAS DE CÁDIZ Así navega la carabela portuguesa por la Bahía de Cádiz Un aficionado a la pesca deportiva capta la imagen de esta falsa medusa en aguas gaditanas

La carabela portuguesa (Physalia physalis), ya se ha dejado ver en las aguas gaditanas. El pasado fin de semana dos personas acudían al hospital por picaduras de esta especie que es una falsa medusa y que no es habitual que se encuentre por esta zona ya que buscan aguas más frías.

En este vídeo de un aficionado a la pesca deportiva se observa cómo navega la carabela portuguesa en plena Bahía de Cádiz. Los expertos inciden en que este no es su hábitat e igualmente señalan que no es normal su presencia en esta época del año. No obstante hay que señalar que las carabelas portuguesas son fáciles de vidualizar en el agua y sus picaduras son dolorosas pero no letales excepto que se padezca alguna enfermedad crónica.