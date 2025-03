Kichi fracasa en su intento de erradicar el ‘sinhogarismo’

La situación de las personas sin hogar en la ciudad de Cádiz no solo no ha mejorado desde que llegó a la Alcaldía de la ciudad el equipo liderado por José María González Santos ‘Kichi’ , que se comprometió a ofrecer una vida más ... digna para las personas que viven en la calle, sino que se agrava por momentos.

A pesar de que la delegación municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, junto con distintas asociaciones y entidades que apoyan y ayudan a los ‘sin techo’ de la ciudad, elaboró un censo que arrojaba como resultado que 103 personas vivían en la calle en Cádiz; la cifra ha ido aumentando de manera vertiginosa en los últimos meses, llegando a los dos centenares (según denuncian distintas entidades y asociaciones de la ciudad).

‘Somos Cádiz’ , que atiende a este colectivo a diario, achaca este crecimiento no solo al verano y a las buenas temperaturas (que siempre atraen a la capital a personas de otras localidades) sino a los efectos colaterales de la crisis sanitaria del coronavirus.

En su opinión, la situación de crisis actual ha provocado que algunas personas, incluso con niños pequeños, se hayan visto obligadas a dormir en la calle, donde cada vez hay más mujeres, personas mayores y jóvenes .

Son muchas las zonas de la ciudad que cuentan con asentamientos de ‘sin techo’: Bóvedas de Santa Elena, plaza de las Tortugas, plaza de Jerez, zona de Loreto, San José. ...

La más concurrida siempre fue el paseo de Santa Bárbara y los bajos de la pérgola , aunque tras el incendio del pasado mes de julio, las personas sin hogar fueron desalojadas de este espacio tras emitir la delegación de Urbanismo un informe que recomendaba salir de la zona por riesgo de derrumbe.

Poco a poco, los ‘sin techo’ que dormían cada noche en este espacio fueron «mudándose» a otras zonas de la ciudad como la Alameda, paseo Carlos III, foso de Puerta Tierra, entorno del Campo de ls Balas, La Caleta, Avenida de la Bahía o incluso bajo el nuevo puente de la Constitución de 1812 .

«Hay personas con problemas de diabetes, riñón o corazón que pueden morir en la calle»

Muchas de estas zonas son eminentemente turísticas, incluso entornos BIC como las Puertas de Tierra, por lo que la imagen de la ciudad se ve muy deteriorada sin que desde el Ayuntamiento se termine de dar una solución a un problema que ya se le ha enquistado al equipo de Gobierno.

Desde el Ayuntamiento se puso en marcha el Centro de Alta Tolerancia Fermín Salvochea en el casco histórico, que venía a complementar los servicios que se ofrecen en el albergue municipal, con apenas una veintena de plazas para que personas sin hogar puedan pasar la noche. En este centro, los ‘sin techo’ pueden ducharse, lavar su ropa y guardar sus enseres, además de recibir asesoramiento y apoyo por parte de su personal aunque no todos acuden al mismo por imposibilidad de desplazarse ante su estado de salud o porque señalan que «no es seguro».

Desde la asociación ‘Somos Cádiz’ manifiestan que la mayoría no quieren acudir al centro porque «han robado en varias ocasiones y hay muy mal ambiente. Riñas, peleas...». Añaden que «solo van si los acompañamos nosotros porque tienen miedo».

Un equipo de calle «eficaz»

El presidente de esta entidad apolítica, Alejandro Fernández, insiste además en que el equipo de calle que se creó por parte de la delegación de Asuntos Sociales para ayudar a estas personas «no sirve para nada porque además trabaja de lunes a viernes . Eso no hay quien lo entienda». De hecho, asegura, «el fin de semana que salió ardiendo parte de la pérgola de Santa Bárbara, una de las integrantes de ese equipo de calle me dijo en cuanto la llamé para interesarme por el tema que los fines de semana no estaban operativos. Increible».

Insisten desde la entidad en que «es necesario cambiar la manera de trabajar porque este colectivo necesita una atención integral y personalizada . Hay muchas personas enfermas, con problemas de riñón, de diabetes, de movilidad y hasta de corazón y desde el Ayuntamiento no hacen absolutamente nada. No se puede consentir esta política de brazos cruzados porque estamos hablando de personas, de seres humanos que necesitan ayuda inmediata porque algunos incluso corren el riesgo de morir en la calle».

Desde la asociación reparten, con las donaciones que reciben de particulares, comida, ropa y productos de primera necesidad y hasta se encargan de lavar la ropa a muchos de ellos que no quieren acudir al centro Fermín Salvochea por «miedo».

Concentración silenciosa

El pasado martes 8 de septiembre, representantes de ‘Somos Cádiz’, acompañados de personas anónimas que se sumaron, convocaron una concentración silenciosa junto a las Bóvedas de Santa Elena para reivindicar atención para las personas que duermen en la calle. Fernández asegura que «hemos colocado pancartas en las que ponemos de manifiesto que son humanos como tu y como yo y que no pueden permanecer invisibles ante la sociedad ».

Fernández lamenta que desde hace varias semanas, desde el Ayuntamiento se ha iniciado una especie de «guerra psicológica» con estas personas que habitan en las bóvedas.

Señala que «encienden las luces situadas en el suelo que les impiden conciliar el sueño, colocan un camión de basura durante toda la noche que provoca un ruido infernal y por las mañanas vienen a limpiar a las 7 de la mañana mojando todos sus enseres. Es una auténtica presión y guerra psicológica para que se vayan ». Aunque entienden que no es la imagen más adecuada para la ciudad, exigen soluciones para este colectivo que se ve obligado a pasar la noche y los días en las calle.

‘Somos Cádiz’ ha convocado una acampada pacífica este lunes 14 en la plaza San Juan de Dios

Por otro lado, la asociación también ha puesto en marcha una escuela para enseñar a leer y escribir a las personas que no saben impartiendo a su vez clases de castellano para jóvenes extranjeros que también están en las calles.

Por otro lado, les ayudan a elaborar curriculums para la búsqueda de empleo . «Muchas mañanas nos recorremos todo Cádiz, desde Zona Franca hasta el casco antiguo, buscando un empleo para estas personas, que están deseando salir de esta situación y tener una vida más digna porque desde luego del Ayuntamiento no esperan nada. Ni siquiera les hacen las fotocopias en el centro Fermín Salvochea y somos nosotros los que les ayudamos», apunta.

Ante esta situación, ‘Somos Cádiz’ pondrá en marcha otras medidas de protesta. En concreto, este lunes 14 de septiembre a las 20 horas, y cumpliendo con las medidas Covid-19, la asociación ha convocado una acampada pacífica en la plaza de San Juan de Dios , frente al Ayuntamiento, que finalizará al día siguiente, el martes 15, a las 15.30 horas.