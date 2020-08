Personas sin hogar Vivir bajo el Puente de la Constitución de Cádiz Salvador, natural del barrio de La Viña, y su pareja, Rocío, duermen cada noche en el Paseo Marítimo de la bahía, bajo el resguardo del Puente de la Constitución

Las personas sin hogar buscan nuevos espacios en la ciudad de Cádiz. En los últimos meses se ha producido un incremento de este colectivo, según diversas fuentes consultadas, y el cierre de las instalaciones de Elcano junto al desalojo del asentamiento de Santa Bárbara ha provocado que los 'sin techo' se expandan hacia otros lugares.

Uno de los más señalados en los últimos días ha sido el del Paseo marítimo de la Bahía. Durante las últimas semanas, una pareja ha decidido asentarse bajo el resguardo del Puente de la Constitución en busca de la «paz y tranquilidad» que, dicen, no encuentran ni en otros asentamientos ni en las dependencias municipales que el Ayuntamiento pone a disposición de estos colectivos. «Quiero tranquilidad y paz, no quiero tener problemas. Estoy en libertad condicional y no quiero ir allí», dice Salvador, de 45 años, natural del barrio de La Viña.

Este hombre cumplió su pena de dos años y salió de la cárcel un día antes de que comenzase el confinamiento. Quedó en la calle y, pese a que se le ofreció esa posibilidad, rechazó la opción de pasar el confinamiento en el campamento habilitado por el Ejército y la Consejería de Asuntos Sociales en las instalaciones del CN Elcano.

«No quería ir allí, con toda clase de gente. Prefería quedarme por ahí escondido. No había nadie en la calle y pasaba mucha hambre, pero en la puerta de la estación cogía Internet y podíamos hablar por teléfono», explica, señalando a Rocío, su pareja. La mujer, con la que incluso ha tenido hijos, residía en Canarias y no pudieron verse hasta la llegada de la nueva normalidad, cuando consiguió coger un barco desde las islas hasta Cádiz.

Salvador monta la tienda de campaña bajo el Puente nuevo. - A. Vázquez

Salvador lleva quince años viviendo en la calle, pero mantiene la esperanza de dejar atrás esta vida pronto. El gaditano tiene en herencia, asegura, una vivienda en el municipio de Cazorla (Jaén). Tal es la desesperación de esta pareja por conseguir encontrar un techo bajo el que dormir que hace unas semanas recogió sus bártulos y, pese a no tener dinero para el desplazamiento, inició el recorrido a pie. Con esta pesada carga caminaron hacia la carretera de San Fernando varios kilómetros hasta alcanzar El Puerto y entrar en la autovía, en dirección al que ya considera su futuro hogar. «Por el carril no podíamos seguir;nos paró la Policía», explica Salvador, mientras muestra las heridas en los pies que le supuso intentar llevar a cabo este trayecto.

Además, asegura que está a la espera de cobrar el subsidio penitenciario, aunque los problemas con la documentación le han impedido hacerlo hasta ahora. Personal de Asuntos Sociales le ayuda con este trámite, tras el que espera poder conseguir dinero para abandonar Cádiz. De momento, busca dinero para subsistir cada día.«Vengo de la plaza (del Rosario) para intentar ganar algo. Me han dado dos euros por descargar un camión. A veces consigo cinco o diez, según lo que haga. Todos los días a las siete estoy allí», asegura, mientras recuerda que la vida en ese lugar «es muy dura». «Casi nadie da comida ni se para. Aquí no ha venido nadie y yo al centro de Día (Fermín Salvochea) no voy. Allí sólo hay peleas», manifiesta, inseguro por los altercados producidos en las últimas semanas.

Varios gaditanos difundieron la imagen de la tienda campaña bajo el Puente en los últimos días. Recientemente, asegura esta pareja, los agentes de la Policía le han pedido que guarden la tienda, al menos de día. «No pasa nada, dormimos y la desmantelamos por la mañana, a las siete», concluyen.