Cádiz celebrará a sus vecinos más veteranos en un emotivo homenaje vecinal

Las delegaciones municipales de Personas Mayores y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cádiz organizarán el próximo jueves 11 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Depósito de Tabaco, un acto especial para reconocer a los vecinos de mayor edad de cada barrio. La iniciativa, titulada «Las mayores estrellas de nuestros barrios», quiere poner en valor la memoria y la trayectoria de quienes han sido parte fundamental en la vida local durante décadas.

Según ha explicado el Consistorio, serán las propias asociaciones de vecinos quienes elegirán a la persona más longeva de su zona, asegurando así que todos los distritos de la ciudad estén representados. Hasta la mañana del 10 de diciembre, familiares, amigos y residentes podrán proponer candidaturas a través de sus entidades vecinales.

El evento incluirá una merienda compartida y diversas actividades de animación con el fin de fomentar la convivencia y crear un espacio de celebración intergeneracional. La concejala de Personas Mayores, Virginia Martín, ha destacado que «honrar a quienes han construido nuestra ciudad es un deber y un gesto de gratitud colectiva».

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana, Loli Pavón, ha subrayado la implicación del tejido asociativo gaditano y la importancia de estas iniciativas para fortalecer la vida comunitaria. La entrada será libre hasta completar aforo.

