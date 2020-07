Servicios Sociales Crecen por días sin control los asentamientos de las personas sin hogar en Cádiz Asociaciones que atienden y ayudan a este colectivo demandan una solución urgente a un problema que ya se ha hecho crónico en la ciudad y que cada año va a más El incendio registrado en la pérgola de Santa Bárbara el pasado sábado ha disparado todas las alarmas sobre los riesgos que corren estas personas en los diferentes campamentos distribuidos por la capital

Su único techo es el cielo de Cádiz. Duermen donde pueden, ya sea en un banco, un colchón improvisado, un cartón, un coche...y hasta en el suelo. Son las más de un centenar de personas sin hogar que viven en la capital gaditana, según el último censo elaborado por la delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz junto con distintas asociaciones que atienden a este colectivo en la ciudad.

No obstante, estas entidades manifiestan que el problema va en aumento y que cada vez hay más personas que pasan noche y día en la calle, incrementándose incluso en los últimos meses tras la crisis del coronavirus.

Llama la atención el cambio de perfil de las personas sin hogar ya que, si antes predominaban los hombres de mediana edad, ahora se han sumado más mujeres, jóvenes e incluso familias.

Aunque algunos van por libre, otros prefieren «confinarse» junto a otras personas que atraviesan su misma situación eligiendo espacios donde resguardarse del frío en invierno y del calor en verano creando auténticos asentamientos o acampadas en instalaciones de la ciudad muy visibles por ciudadanos y visitantes.

Es el caso de los bajos de la pérgola de Santa Bárbara, los bajos del Balneario de la Caleta (en temporada de invierno), las bóvedas de las Puertas de Tierra o el espacio Entrecatedrales.

Pero hay muchas otras zonas de la ciudad donde los sin techo buscan cobijo: plaza Candelaria, plaza de las Tortugas, plaza de Telegrafía, aledaños del hospital, barriada de la Paz, plaza de Jerez, plaza de Asdrúbal y un largo etcétera que, según comentan las entidades que les reparten alimentos y ropa, cada día va a más. Y todo ello sin soluciones reales y eficaces.

El alcalde, José María González Santos 'Kichi', prometía en su discurso de investidura hace ya cinco años (en junio de 2015) que ofrecería una vida mejor a este colectivo tan vulnerable. Era una de las banderas defendidas por Podemos en la capital, bajo las siglas de Por Cádiz sí se puede.

Pero pasado un mandato y cumplido ya un año desde la reelección de Kichi como primera autoridad de la ciudad, el problema de las personas sin hogar no solo no se ha solucionado sino que va en aumento.

Sí que es cierto que se han emprendido algunas acciones y medidas respecto a los sin techo en los últimos años aunque la realidad es que los ciudadanos no han podido palpar, de momento, los resultados.

La elaboración de un censo de las personas que duermen en la calle, campañas para el frío y el calor, aprobación del Plan de Inlcusión Social 2018-2021 o apertura del centro de de día Fermín Salvochea.

En el caso del censo, aunque el último arrojó que un total de 103 personas duermen en la calle, las asociaciones que los atienden dudan de esta cifra.

Escasos recursos para los sin techo

Nuria Riego, presidenta de la asociación Despertares asegura que «muchos de ellos se esconden, no quieren ser visibles por distintas circunstancias y es muy difícil contabilizarlos».

La representante de esta entidad que se nutre de donaciones de personas anónimas, lamenta que los recursos que se han puesto a disposición de las personas sin hogar no funcionen, caso del nuevo centro de día Fermín Salvochea, que -en su opinión- «ha empezado mal desde el principio».

Desde Despertares alertan de la poca eficacia de este centro, «al que acuden muchas personas pidiendo ropa interior, sacos de dormir o el kit para contra el calor o el frío y les dicen que no hay». Añade que «van a ducharse a este centro pero no les dejan guardar sus enseres más de un día, por lo que no entendemos para qué sirve este centro si no es para atender las necesidades de las personas sin hogar, que al final terminan acudiendo a asociaciones como la nuestra».

Riego lamenta que desde el Ayuntamiento no se les proporcione, como se ha hecho durante años, estos kits para repartirlos ellos mismos (ya que este año se centraliza en el centro Fermín Salvochea) y un vehículo para poder llevarles comida y ropa cada sábado «tal y como hemos venido haciendo en los últimos años sin ningún problema».

Nuria Riego señala que «las personas que están en la calle nos agradecen muchísimo que cada semana les repartamos comida, mantas (cuando es invierno) y ropa pero en estos momentos tan solo estamos ofreciendo lo que nos han donado a través de la ropería situada en la calle Cruz, que abrimos el pasado viernes».

Ampliación de plazas en el albergue

La representante de esta entidad recuerda que durante el confinamiento estuvieron llevando alimentos y productos de primera necesidad a las personas que estaban en el centro Elcano, «donde no había de nada, hecho que provocó que muchos de las personas allí alojadas retornaran de nuevo a la calle».

Riego apunta además que es más que necesario, en una ciudad como Cádiz «que está llena de personas sin hogar y que da pena» ofrecer soluciones reales a este problema, como una ampliación de las plazas del albergue municipal o más pisos de acogida para estas personas.

De la misma opinión es Manuel Meni, presidente de Calor en la noche, que aboga por buscar alternativas en espacios de la ciudad que no tengan uso para poder albergar a estas personas. Como ejemplo, el representante de esta entidad que cada día ofrece alrededor de 80 desayunos a los sin techo, pone la antigua Casa del Niño Jesús (junto a las Puertas de Tierra) o los antiguos Talleres Velasco, en la Cuesta de las Calesas.

En su opinión, «sería fundamental el aumento de plazas para que estas personas pudieran dormir en condiciones y hay muchas opciones aunque sería cuestión de estudiarlas, debatirlas y ponerlas en marcha».

Respecto al centro de día Fermín Salvochea, Meni defiende que su puesta en marcha en los últimos meses ha abierto muchas posibilidades para las personas sin hogar aunque insiste en que «hay que dotarlo de más contenido para ilusionar a este colectivo, que viene de situaciones muy desgraciadas de las que es necesario que salgan».

Los vecinos reclaman soluciones

A esta petición de soluciones al problema del sinhogarismo existente en la ciudad se unen también los vecinos. El portavoz de Vecinos Cádiz y presidente de la asociación vecinal Cádiz Centro, Francisco Gómez, que asegura que el incendio ocurrido el pasado sábado en Santa Bárbara «era algo que todos temíamos».

En opinión de la entidad vecinal, que ante todo lamenta la sitaución que atraviesan todas estas personas que no tienen donde vivir, es que «el equipo de Gobierno es el responsable absoluto y el que tiene que aportar soluciones y alternativas reales a estas personas porque cuando llegaron dijeron que iban a acabar con este problema y hasta ahora no lo han hecho».

Gómez reconoce que en zonas como Santa Bárbara, donde muchos vecinos cuentan con plaza de garaje en el aparcamiento subterráneo, «hay cierto recelo y temor por las situaciones que se han visto en la zona, por lo que urge poner una solución al respecto», más si cabe «tras los últimos acontecimientos que podrían haber acabado en una auténtica tragedia, junto a un parque lleno de vegetación y con coches y gasolina en los bajos de la pérgola».

Cinco años después, la situación ha empeorado

Los grupos de la oposición también han lamentado lo sucedido en la pérgola el pasado sábado asegurando que es una situación que -dadas las condiciones de insalubridad y de abandono de la zona-podía producirse en cualquier momento. Tanto PSOE como PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito reclaman soluciones al Gobierno local.

Para Juancho Ortiz, presidente del Grupo Municipal Popular, «la situación de las personas sin hogar ha empeorado notablemente en los últimos cinco años ya que nunca en Cádiz se habían visto los asentamientos de personas que se ven ahora: bóvedas de Santa Elena, bajos de la pérgola de Santa Bárbara, bajos del Balneario de la Palma cuando no es verano, etc...».

A juicio del líder de los populares, «no se está haciendo absolutamente nada con ellos, más que utilizarlos para los mensajes mesiánicos que lanza el alcalde en sus redes sociales de manera periódica».

Ortiz señala que Kichi «les iba a alcanzar el cielo y en Santa Bárbara lo que les ha alcanzado es el infierno».

Añade que «esta situación es insostenible y tienen que empezar a asumir responsabilidades todos los implicados, desde el propio Kichi hasta las dos concejalas de Asuntos Sociales que ha tenido en su equipo; Ana Fernández y Helena Fernández, que no han sido capaces de hacer de nada al respecto».

Los populares recuerdan que desde este equipo de Gobierno «lo único que ha hecho es colocar a una persona del círculo de Ganar Cádiz a gestionar con sueldo el Hogar de Alta Tolerancia Fermín Salvochea, donde trabajan personas que iban en las listas de Podemos y que, todavía, nadie sabe para qué sirve».

Sin noticias del Plan de Inclusión Social

Desde las filas socialistas, su portavoz, Mara Rodríguez, lamenta que desde diciembre de 2018 no se haya vuelto a reunir la Mesa de las Personas Sin Hogar a la que acudían los partidos políticos y donde se aprobó un Plan de Inclusión Social (con una vigencia de 2018-2021), «del que nada se sabe porque solo se elaboró un estudio o diagnóstico».

La portavoz socialista declara que «han pasado practicamente dos años en blanco sin que conozcamos las actuaciones que se han llevado a cabo de este plan en el que se contemplaban actividades de coordinación, campañas de sensibilización, recursos para este colectivo, intervenciones para personas con trastorno mental o asuntos relacionados con la prevención de riesgo».

En este sentido, Mara Rodríguez asegura que «un claro ejemplo de que había que actuar en zonas como la pérgola para evitar riesgos, hecho que ya advirtió el Defensor del Pueblo Andaluz en el año 2017, está en el incendio ocurrido este fin de semana».

Políticas ineficaces

La portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, insiste en que desde el Ayuntamiento se están permitiendo estos asentamientos de personas sin hogar aún a riesgo de que suceda algo similar a lo que ocurrió el sábado «sin que se aporte ninguna solución ni medida contundente a pesar de ser un partido que lleva por bandera la atención a este colectivo».

A su juicio, el equipo de Gobierno ha demostrado su «ineficacia total» en este sentido dejando claro que el problema del sinhogarismo no lo sabe atajar y que las políticas que se han llevado a cabo en este sentido «no han funcionado».

Por su parte, el concejal no adscrito, Domingo Villero, considera «urgente aplicar metodología de análisis a esta situación, organizar los recursos existentes tanto dinerarios como de personal, definir claramente las áreas de trabajo y atención, clasificar todas necesidades, y dar mayor importancia, ayuda y participación si cabe a las asociaciones que realizan un trabajo de atención desinteresado».

A su juicio, sería necesario «un análisis de los procesos de vida e itinerarios de dichas personas y trazar una clara estrategia a largo plazo y consensuada. No se puede ir constantemente a golpe de necesidad aunque la situación sea complicada: la planificación es algo completamente necesario y tengo la sensación visto el resultado de que no se está haciendo».