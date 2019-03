Polémica David de la Encina IU exige una reunión urgente de seguimiento del pacto en El Puerto PP y AxSí piden la dimisión inmediata del alcalde y Levantemos asegura que David de la Encina no puede liderar el proyecto socialista para el 26 M

Que el alcalde de El Puerto de Santa María, el socialista David de la Encina, pidiera -siete meses antes de las Elecciones Municipales de 2015- seguir cobrando el sueldo en el que entonces era su empleo en la Fundación Andalucía Emprende (Junta de Andalucía) sin acudir a su puesto de trabajo alegando que tenía dedicarse por entero a la preparación de su campaña electoral para los citados comicios locales, ha caído como una auténtica bomba en la localidad portuense.

Sus socios de gobierno, Izquierda Unida, mantuvieron en la tarde de ayer una reunión de urgencia tras conocer a través de este medio estos acontecimientos en la que trasladaron la exigencia al PSOE de la convocatoria de una comisión de seguimiento del pacto «extraordinaria, urgente e inmediata».

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El Puerto, José Luis Bueno, aseguró tras el encuentro mantenido ayer por el Consejo Local de Izquierda Unida que «estamos ante unos hechos de extrema gravedad y queremos trasladarle nuestra opinión de forma directa al socio de gobierno».

Los representantes de Izquierda Unida anunciaban a última hora de la tarde de ayer que durante la mañana de este miércoles convocarán una rueda de prensa «en la que haremos pública nuestra postura ante unos hechos que, recalcamos, nos parecen muy graves».

Desde la oposición, el primero en reaccionar fue el Partido Popular, que pidió la dimisión inmediata del primer edil. Para el secretario general del PP portuense, Javier Bello, «resulta asombroso el descaro con el que De la Encina pide directamente y sin rodeos a sus superiores: la directora de la fundación Andalucía Emprende, Vanessa Bernad, la secretaria general provincial del PSOE, Irene García y el consejero de Presidencia, Jiménez Barrios, que se le exonere de la obligación de ir a trabajar para dedicarse con toda intensidad a realizar la campaña política del PSOE a la Alcaldía de El Puerto».

Los populares señalaron a su vez que «esta petición la hizo siete meses antes de la elecciones y no se ha desmentido ni probado que no lo consiguiera. Es un hecho gravísimo que muestra que no compitió en igualdad con los demás ya que iba dopado con esa ayuda extra de cobrar un sueldo sin ir a trabajar. Un sueldo de una institución pública que pagamos todos con nuestros impuestos. Algo muy diferente al caso de otros candidatos, que seguimos en los puestos de trabajo o negocios, haciendo la jornada laboral o pasando un montón de horas tras la barra de un bar o de un comercio mientras dedicamos el tiempo libre a la actividad política».

PP: «Tretas y subterfugios»

Bello resaltó que «se trata de una muestra más del talante de De la Encina, que no dudó en usar toda clase de tretas y subterfugios para conseguir el sillón de la Alcadía, incluso haciendo ese pacto con los radicales que no duró más de un año y que ha provocado un parón de cuatro años en la gestión de la ciudad».

Añadió que «también demuestra la irresponsabilidad con la que los socialistas manejaban la Junta para favorecer a los suyos y sus objetivos políticos de forma fraudulenta» e insistió en que «es otra muestra más de la trama del PSOE Andaluz, que utilizaba la Junta como trampolín para conseguir alcaldías».

Para el PP de El Puerto, «De la Encina, si le queda algo de vergüenza, debería dimitir ya como alcalde y renunciar a presentarse a las elecciones locales de dentro de dos meses, por el bien de la política, el juego limpio y por el de esta ciudad».

Desde Levantemos El Puerto, la concejal Irene Arana, confirmó que no piden la dimisión de De la Encina como alcalde porque tan solo quedan dos meses para la celebración de las Elecciones Municipales aunque consideran que después de lo que se ha conocido «una persona así no puede liderar el proyecto de los socialistas en El Puerto ni aspirar a ser alcalde después del mes de mayo».

Por otro lado, tras celebrar una reunión en la tarde de ayer, desde Levantemos también valoraron que este caso «es uno más de los que se están destapando tras cerca de 40 años de gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía» y señaló al nuevo gobierno de Andalucía (PP y Cs) como los responsables de descubrir esta «trama», pidiéndoles «que no actúen ahora en su propio beneficio para mantenerse en el chiringuito».

«Desprecio al dinero público»

Aunque no cuentan con representación municipal, desde Andalucía por Sí, su portavoz, Manuel Raposo, se sumó a la petición de dimisión del alcalde portuense asegurando que «es una vergüenza y un desprecio al dinero público, y su respuesta da dos opciones: o De la Encina se hace el tonto o nos quiere tomar el pelo a los portuenses».

Insistió en que «como licenciado en Derecho, algo que tanto recuerda cada vez que puede, sabe que lo que solicitó en ese correo es un fraude, y además que es inmoral». Raposo subrayó que «entendemos que su jefa debe aclarar si atendió ese correo, si recibió llamadas de responsables políticos del PSOE y de la Junta de Andalucía, como De la Encina refiere en el mismo, y si finalmente fue a trabajar los meses previos a las elecciones municipales».

Exigió también «mayor rigor a los nuevos responsables en el Gobierno Andaluz, tanto PP como Ciudadanos deben tratar este asunto y abrir una investigación al respecto para determinar si De la Encina cobró sin ir a su puesto de trabajo».