La Tía Pepa ya está en casa tras recibir el alta del hospital por su operación de cadera

María Josefa Neto Cárave , la Tía Pepa de El Puerto de El Puerto y de toda España, ha sido dada de alta del hospital general Santa María del Puerto tras ser operada con éxito de la cadera el pasado 7 de mayo, después de ingresar por un accidente doméstico .

La Tía Pepa, la querida gaditana octogenaria que se ha hecho famosa en las redes sociales por los vídeos con su sobrino 'Tito' durante el confinamiento, está desde este lunes en casa según ha publicado su sobrino en el perfil de facebook que ambos comparten.

Su sobrino y compañero de vídeos, ha dado las gracias por las muestras de cariño recibidas de la gente y, especialmente, ha mostrado su gratitud a los profesionales del hospital portuense, que son, ha dicho, «para quitarse el sombrero» .

La Tía Pepa antes de ser dada de alta. LV

Su sobrino ha relatado en la cuenta de facebook de ambos el momento en el que le comunica a su tía que ya tiene el alta hospitalaria:

(Tito) - Tita, qué alegría, que dice el Dr. Jiménez que nos podemos ir a casa.

(Tita) - Pues yo no quiero, Tito.

(tito) - ¿Por qué?

(Tita) - Porque aquí estoy mejor atendida. No allí, en esa casa, con toda la caterva.

(Tito) - Como se nota que estás mejor, bonita.

Esta gaditana ha sido una de las sensaciones en las redes sociales durante el confinamiento por el coronavirus, alegrando y haciendo reír a millones de españoles, y por ello su llegada al hospital asustaba a tantos seguidores que no se pierden las andanzas junto a su sobrino.

La semana pasada su sobrino subrayaba, tras la intervención con éxito a la Tía Pepa en el hospital, que la salud, es «lo más valioso que tenemos». «Cuando he hablado con los doctores que han curado a mi Tía, les he dado las gracias y ellos me han mirado y me han dicho «de nada, hombre», con gran humildad. Y yo me pregunto, ¿saben realmente lo que han hecho? ¿Saben que han permitido que mi Tía vuelva a caminar? ».

La Tía Pepa se ha convertido en un símbolo y un fenómeno social . De las redes pasó a convertirse en estrella de la televisión, donde hasta le buscaron un novio. Las críticas de algunas personas llevaron a su sobrino a anunciar el fin de los vídeos , pero se ha iniciado una campaña en change.org para que regrese María Josefa. Cuando les explicaron la posibilidad de monetizar los vídeos en Youtube, la idea era la de recuperar o volver a construir el Vaporcito de El Puerto y que el Adriano III tomará su nombre.