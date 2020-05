La Tía Pepa «La operación de la Tía Pepa ha sido un éxito» El sobrino de María Josefa Neto agradece la labor de los sanitarios: «¿Saben que han permitido que mi Tía vuelva a caminar?»

María Josefa Neto Cárave, la Tía Pepa de El Puerto y de toda España, ha sufrido un accidente y se ha fracturado la cadera. Esta gaditana ha sido una de las sensaciones en las redes sociales durante el confinamiento por el coronavirus, alegrando y haciendo reír a millones de españoles, y por ello su llegada al hospital asustaba a tantos seguidores que no se pierden las andanzas junto a su sobrino.

La Tía Pepa ha pasado por el quirófano y la operación ha sido un éxito, tal y como apunta su sobrino Antonio García Neto en su perfil.-

«Buenos días. Me dirijo a vosotros para agradeceros las muestras de afecto hacia mi Tia Pepa. Su operación acaba de finalizar y ha sido un éxito. En breve estará aqui, en su habitación del Hospital General Santa María del Puerto.

No os imagináis como la están tratando, mimando, cuidando... Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a todo el personal que conforma el hospital su profesionalidad, humanidad y entrega, que hago extensiva a todos los profesionales de la sanidad de nuestro pais!

La salud, lo más valioso que tenemos, la dejamos en algún momento de nuestras vidas en sus manos. Cuando he hablado con los doctores que han curado a mi Tía, les he dado las gracias y ellos me han mirado y me han dicho «de nada, hombre», con gran humildad. Y yo me pregunto, ¿saben realmente lo que han hecho? ¿Saben que han permitido que mi Tía vuelva a caminar, saben lo indispensables que son en nuestra sociedad, saben que sin ellos estamos perdidos? Cuanta humildad al trabajo más necesario, el de velar por nuestra salud y la de nuestros seres queridos!!».

La Tía Pepa se ha convertido en un símbolo y un fenómeno social. De las redes pasó a convertirse en estrella de la televisión, donde hasta le buscaron un novio. Las críticas de algunas personas llevaron a su sobrino a anunciar el fin de los vídeos, pero se ha iniciado una campaña en change.org para que regrese María Josefa. Cuando les explicaron la posibilidad de monetizar los vídeos en Youtube, la idea era la de recuperar o volver a construir el Vaporcito de El Puerto y que el Adriano III tomará su nombre.