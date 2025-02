Muere la Tía Pepa, la estrella de las redes sociales durante el confinamiento

María Josefa Neto Cárave, Tía Pepa , ha fallecido este lunes de forma natural en El Puerto de Santa María tal y como publica el blog Gente del Puerto . Tía Pepa había conquistado los corazones de muchísimas personas durante los duros días del confinamiento por su desparpajo y naturalidad . Sin pretenderlo, Tía Pepa había alegrado esas jornadas a quienes le veían a través de los vídeos que protagonizaba junto a su sobrino, Antonio García Neto .

A sus ochenta años se había ganado la simpatía de todos porque, por su carácter, no pasaba desapercibida . Pronto sus vídeos se hacían virales y su canal en Youtube no paraba de ganar suscriptores ya que en las conversaciones que mantenía con 'Tito', como llama a su sobrino, no había momento para el aburrimiento. Tía Pepa hablaba claro y no ocultaba su preocupación por la situación que vivíamos . Y aunque le costaba entenderlo, disfrutaba de los momentos de felicidad junto a su familia.

Esta fama, que le llegó sin esperarlo ni pretenderlo, le hizo estar enormemente feliz en estas semanas de cuarentena. Ella misma se lo decía a Tito con quien pasaba horas sentada en el patio de su casa portuense. Tía Pepa era famosa y la gente le escribía mensajes por la redes, le mandaba cartas y también tenía bonitos detalles con ella . Incluso hasta los artistas le dedicaban canciones .

En este tiempo Tía Pepa también tenía sus achaques, los normales debido a la edad. E incluso sufrió una caída en casa y tuvo que ser operada con éxito de la cadera . De ese percance se recuperó perfectamente.

Poco antes de este accidente doméstico su sobrino había anunciado la depedida de ambos de las redes sociales . Como él mismo dijo en su día, «hay comentarios de personas que me hieren y por eso tomo la decisión de parar esto. Para nosotros ha sido una experiencia muy bonita habéis llenado nuestra alma de felicidad y habéis llenado nuestra alma de optimismo». Las reacciones por esa despedida no se hicieron esperar y miles de seguidores de Tía Pepa en todo el mundo pedían que volviera .

Pero la decisión estaba tomada. Antonio García Neto tuvo claro desde un principio que su única intención era la de compartir las simpáticas ocurrencias de su tía y hacer más llevadero ese confinamiento. Con sus vídeos acompañaban y hacían reir a personas que vivían solas, abuelas, madres y padres, jóvenes y niños...

En la nueva normalidad Tía Pepa recuperaba poco a poco algunas de sus costumbres . Daba sus paseos acompañada por Tito e iba a merendar al bar cercano a su casa . La gente la paraba y se hacía fotos con ella. Querían conocerla porque era famosa, era la Tía Pepa.

Este lunes se ha conocido tristemente su fallecimiento . A pesar de la pena por su pérdida, siempre quedará su gran recuerdo presente en su familia y en quienes tuvieron la enorme suerte de conocerla y por supuesto también permanecerá intacta la alegría que durante el confinamiento transmitió a sus miles de seguidores . DEP.