MÚSICA DEL MAR Ricky Martin: «Hay muchas maneras de ser exitoso» El artista puertorriqueño llega a Cádiz dispuesto a que «el público se olvide de sus problemas y lo pase bien»

El huracán latino, Ricky Martin, atraca en el muelle gaditano este viernes con Música del Mar. El artista internacional pondrá fin al verano trayendo su artillería pesada y, haciendo de esta última cita, un espectáculo inigualable. Recién llegado desde San Sebastián, donde desplegó un impresionante show de música, baile y luces, el puertorriqueño promete revolucionar Cádiz con el mismo espectáculo. En su paso por la ciudad donostiarra el artista confesó, en una entrevista para El Correo, que su éxito se basa en el trabajo y sacrificio.

¿Qué proporción de suerte y cuánto de trabajo hay en su éxito?

No sabría decirte en exactitud cuál es la fórmula perfecta, pero definitivamente esta carrera exige mucho trabajo, sacrificio, preparación física y mental. Hay muchos 'no' en el camino, pero con paciencia y determinación se puede lograr llegar al éxito.

¿De dónde saca la energía para giras tan extenuantes?

Me cuido como si fuera un atleta. Trato de dormir las horas necesarias, cuido mi alimentación y hago ejercicio. Digo trato porque, a veces, el tren de trabajo no te lo permite, pero dentro de lo posible siempre intento cumplir con este régimen.

Ha publicado indistintamente en inglés y en español. ¿En qué mercado se siente más cómodo?

Me siento cómodo en múltiples idiomas, pero sí es verdad que con el español puedo ser más expresivo, ponerle un poco más de pasión a la letra que quizás en otros idiomas no se traduzca igual.

¿Es consciente de que el éxito tiene fecha de caducidad?

Es muy relativo. Depende de la meta o sueño que se proponga cada quien y lo que representa la palabra «éxito» en sus vidas. Hay muchas maneras de ser exitoso.

De lo sensual a lo vulgar

Uno de sus últimos 'hits', 'Vente pa' ca', lo canta junto a Maluma, cuestionado en muchos foros por la manera en que trata a la mujer en sus canciones. En tiempos del #MeToo, ¿qué le parece el estigma que pesa sobre cierto tipo de reguetón?

Yo creo que esta pregunta tendría que ser para los artistas que están haciendo estas letras, ¿no? Cada artista hace lo que quiere, elige el mensaje que quiere transmitir y el porqué. Me gusta respetar el proceso creativo de cada quien, así como respetan el mío.

Pero ¿pone usted cuidado al elegir las letras de su repertorio teniendo en cuenta que gran parte de su público es joven?

Hago mi música con mucho respeto siempre y soy cuidadoso a la hora de componer: intento no sobrepasar esa fina línea de lo sensual a lo vulgar, por el simple hecho de provocar.

En la serie televisiva 'American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace', ha sido nominado al Emmy por su papel de Antonio D'Amico, pareja del diseñador de moda. Ha declarado que ese personaje le ha despertado recuerdos del pasado. ¿En qué sentido?

Un hombre tan poderoso y admirado alrededor del mundo como Gianni Versace tenía terror de confesar su verdad, decir que era gay, y su entorno le decía que no lo hiciera porque acabaría con su carrera. Eso lo viví yo, al igual que millones de personas en el mundo que pasaron o están pasando por eso. A eso me refiero con que la serie me hizo revivir momentos de mi pasado.

Pronto se cumplirán diez años de aquel mensaje en el que reconoció su homosexualidad. ¿Lamenta no haberlo hecho antes?

Si hubiese sabido lo bien que se siente ser uno mismo, lo hubiese hecho hace mucho tiempo. Pero la realidad es que cada persona tiene su propio proceso y en mi caso, lo hice en el momento en el que me encontré listo para afrontar lo que viniera.