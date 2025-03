Así te hemos contado el Martes Santo en Cádiz: salidas de Piedad, Jesús Caído, Columna, Ecce-Homo y Sanidad

Este Martes Santo en Cádiz, Piedad, Jesús Caído, Columna y Ecce-Homo miraban al cielo para decidir qué decisión tomar respecto a sus salidas procesionales.

El Consejo Local de Hermandades analizaba los partes que pronosticaban agua para la tarde, con un 80% de probabilidad de lluvia desde las 18 horas según la Aemet. La amenaza de chubascos empuja a dos de las cinco cofradías de esta jornada a quedarse en su casa hermandad. Sanidad y Piedad ya han decidido no salir.

La situación es cambiante debido a los vientos y Columna anuncia que sale y también lo hacen El Caído y Ecce-Homo. Sigue con LA VOZ el minuto a minuto de la jornada.

Aún no se ha tomado ninguna decisión pero a las 15.45 horas, empieza a llover en la capital gaditana. Aguacero breve. Las nubes se alternan con claros y la inestabilidad provoca chubascos ocasionales