Francis Lucero explica por qué tuvo que ver la salida procesional de La Palma desde la puerta de un bar

Cádiz es como es y tiene esas cositas que la hacen única. Y entre ellas se encuentran los bandos, esos que dan vida a la ciudad sin pretenderlo. Al parecer, para algunos, Francis Lucero, a la sazón hermano mayor de La Palma , se encuentra en uno de ellos -llamémosle sevillitas- y los que atacan a estos se autoproclaman defensores de las tradiciones gaditana. Resulta simpático todo.

Vayamos al caso. Sucedió el pasado Lunes Santo en la salida de La Palma. En las redes cofrades se ha viralizado una imagen en la que aparece nuestro protagonista en la puerta del bar mientras su procesión sale a la calle. Estará feo o no, sobre gustos, colores, pero este cofrade que lleva 20 años al frente de una hermandad señera de Cádiz tiene sus razones. Y nos las cuenta.

«Sé que me han puesto algo en las redes porque me lo han dicho unos amigos, pero bueno, supongo que estarán más interesados en lo que hago o dejo de hacer que en sus cosas. No tengo problemas en explicar el por qué» , dice a las primeras de cambio como respuesta a la llamada de este medio.

Sigue explicándose con amabilidad. «Yo salgo de la iglesia porque los directores de las dos bandas me llaman ya que están teniendo problemas con el autobús por el Campo del Sur, a la altura de la Catedral -me dicen- no les deja pasar la policía. Entonces salgo con la intención de buscar a la policía e intentar intermediar en el asunto para poder agilizarlo dentro de mis posibilidades. Estas cosas las suele hacer el fiscal, pero en ese momento se encontraba dentro de

Francis Lucero, en el centro de la imagen mientras La Palma procesiona.

la iglesia organizando el cortejo. Además, resulta más práctico que lo hiciera yo porque soy el que firmo los contratos con las bandas, con las que estoy en contacto prácticamente todo el año y, como es obvio, mejor los conozco».

Total, que una vez arreglado el tema del tráfico y haber hablado convenientemente con los directores, tanto de la banda de música como la de cornetas, para que sus músicos toquen marchas alegres y bullangueras dado que había que ir rapidito por causa del mal tiempo, Francis acude de regreso a la iglesia con la buena suerte -puede que mala para otros- de encontrarse a su mujer en un bar cercano a la iglesia puesto que estaba comiendo con unos amigos de la familia.

Como es obvio, se para a saludar, entra en el bar, donde el dueño le invita a una cerveza a la que solamente le da un sorbo y la deja en la barra, y vuelve a salir. Y cuenta. «Mi mujer me dice que me quede con ella para ver juntos y de la mano la salida del Cristo. Y es algo de lo que no me voy a arrepentir en mi vida porque viví intensamente ese momento. Nadie como ella sabe las vicisitudes, preocupaciones y alegrías que he tenido a lo largo de estos 20 años como hermano mayor y en esta ocasión, que será la última en el cargo, pues me apetecía verla con ella. ¿Por qué no? Y eso hice. Tan pronto como pasó el Cristo me meti dentro de la iglesia, me puse la túnica y como todos los años me situé en la presidencia de la Virgen». Y punto.

Hasta ahí los motivos de Francis Lucero, un hermano mayor que el próximo 14 de agosto verá la coronación de la virgen viñera . El resto ya son las cositas de Cádiz, esas que hacen única a una maravillosa ciudad que de tanto pescar se va a quitar la vida, que diría el poeta de La Laguna.

Noticias relacionadas Durísima carta del Cabildo Catedral de Cádiz por las actitudes de muchos fieles este Lunes Santo