«Éramos 3.000 personas en Catedral, y son personas, no muebles»

Rubén López / Ana Mendoza 12/04/2022

La resaca de todo lo sucedido este Lunes Santo continúa en la jornada del Martes Santo. Con seis de los ocho pasos de esa jornada de la Semana Santa aún en la Catedral, la situación sigue generando bastante incertidumbre en las tres hermandades implicadas en lo acaecido con la lluvia en las calles de Cádiz, y posteriormente en el interior del primer templo de la ciudad con muchos momentos de caos, dudas e incluso nervios. Situación que incluso ha generado el "malestar" del Cabildo con un comunicado en el que critica la "actitud" de algunos cofrades gaditanos.

De esta forma, se quería obligar a una cofradía, la del Nazareno del Amor, a tener que abandonar la Seo pese a la lluvia.

Ni por el camino más corto, ni a paso de agua... la corporación no estaba dispuesta a tener que salir de allí puesto que la amenaza de lluvia permanecía y no había certeza de volver hasta San Francisco sin que cayera un nuevo chaparrón. Para Prendimiento, más lejos de su sede del Carmen, la opción del regreso se presentaba inalcanzable. La Palma, por su parte, zanjó la cuestión pronto, anunciando que permanecían en la Seo tras comunicarlo al Consejo.

Con todo, una de las grandes daminificadas de lo ocurrido este lunes ha sido la hermanda del Prendimiento. Fue la última en llegar a la Catedral tras un buen chaparrón que cogío a la cofradía en la Plaza de San Juan de Dios y calle Nueva. En ese momento, los dos pasos fueron a horquilla hasta el templo catedralicio tras muchos minutos de agua persistente en el paso de misterio del Señor y en el palio de Patrocinio.

"Por fortuna el paso de misterio estaba seco unos minutos después y no parece que haya grandes daños en el palio. Hay que esperar un poco pero la sensación es que todo está bien", explica el hermano mayor del Prendimiento Rafael Galeano. "Lo primero que nos preocupaba era el cortejo y los niños pequeños que llevamos en la cofradía . Todos estaban bien anoche y dentro de la situación el cortejo no perdió los papeles y tuvieron un gran comportamiento", añade.

Más allá de alguna crítica, Galeano defiende la idea de salir, algo que fue analizado al detalle viendo el tiempo que podía hacer. "Todos los partes que manejábamos eran muy parecidos. La nubosidad estaba muy dispersa con una probabilidad de lluvia muy pequeña y en caso de lluvia iba a ser muy débil. Cuando salimos y empezó a lloviznar los partes decían que hasta las ocho podía haber alguna probabilidad pero muy escasa y débil . De ahí que tomaramos la decisión de salir a la calle", apunta Galeano.

Ya en la Catedral, la situación invitaba a no salir más. "Ahí decidimos que no podíamos volver a salir. Se vivieron momentos tensos y con mucha incertidumbre . Nos decían que solo se podían quedar dos hermandades. Cuando entramos el hermano mayor de La Palma nos dijo que sus hermanos se iban y que ellos se quedaban. Nos reunimos con Nazareno del Amor y no sabíamos qué hacer porque una de las dos se tenía que hacer. Expusimos que ninguna d elas dos se quería ir, encontramos el apoyo del Consejo de Hermandades y pasado el tiempo ya nos dijeron que nos podíamos quedar las tres hermandades".

¿Cuándo volverán las tres hermandades? " En principio la idea del Cabildo es que este Miércoles Santo antes de las 11 tenemos que abandonar el templo pero lo estamos barajando porque no es fácil. Hoy no podía ser por la lluvia y este miércoles es un día laborales, hay gente que trabaja y la situación es complicada", explica el hermano mayor.

Ante el comunicado del Cabildo en el que expresa su "malestar", Rafael Galeno entiende en parte lo que dicen, pero no oculta que la situación fue inesperada para todos. "Se vivió cierto descontrol que ya existía cuando entrábamos, había cierto revuelo pero también hay que entender que había muchas personas, hasta 3.000, y son eso, personas, no son muebles, hasta . Hay que entender la situación que sobrevino. Nosotros con los partes que teníamos no éramos unos valientes que íbamos a salir a la aventura, pensábamos terminar nuestro recorrido. El comunicado del Cabildo tiene razón en algunas cosas pero hay que entender también que ha sido una situación inesperada para todos", explica el hermano mayor del Prendimiento.

«No es agradable quedarse en Catedral», asegurán desde el Nazareno del Amor

Por su parte, Manuel Mota, hermano mayor del Nazareno del Amor asegura que “todo el mundo sabíamos que llover podía llover. El Consejo dijo que había probabilidad de lluvia y era lo mismo que manejabamos todos” . El máximo responsable de la cofradía de San Francisco apunta además que “me quito el sombrero al apoyo del Consejo en todo momento y le he dado las gracias a Juan Carlos. Los partes eran los que eran, daban una luvia débil, un chirimiri. Vino un aguacero que nos cogió por sopresa. Y consultamos los partes de nuevo y venía claro. Pero despues llegó otro nubarrón que fue el que cogio al Prendimiento y ya después de eso, nadie queria dar partes.

Nazareno del Amor cubierto LA VOZ

Mota recuerda que "no es agradable quedarse en Catedral. Nosotros queríamos volver a nuestra casa”.

En cuanto al capote, tan comentado, que llevó el Nazareno Blanco, Mota afirma que “se lo pusimos para evitar un posible nuevo aguacero . Al Cristo no le ha pasado nada y sí tocaron marchas. Pero cuando nos dimos cuenta que la banda seguía tocando marchas, lo paramos. Es difícil controlarlo todo en una situación así y es muy fácil criticar sin saber y estar en el sitio. La decisión de salir no fue arriesgada con los partes que teníamos”, concluye.

Sobre comunicado lanzado por el Cabildo Catedral, Mota expone que no van a hacer ningún tipo de valoración.