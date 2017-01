Dos soluciones contra la desigualdad en el trabajo: cuotas de gÃ©nero y permiso de paternidad obligatorio

De las 23,6 millones de mujeres que habitan en España, 15,3 millones están en edad de trabajar. Representan nada menos que el 68% del mercado laboral actual en el país. Y, sin embargo, lo hacen todavía en un contexto desigual y con un hándicap importante en el caso de que deseen ser madres. Según el retrato que hace un completo informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), rubricado por José Ignacio Conde-Ruiz e Ignacio Marra, las condiciones labores son peores para ellas, el salario es un 20% menor por el mismo trabajo (por regla general), están infrarrepresentadas en los asientos de poder de las empresas, muchas de ellas sobrecualificadas para el empleo que tienen, porque también tienen mayor preparación que los hombres y asumen el peso de las labores domésticas y familiares. Todo ello hace que, a pesar de que la situación de la mujer en el mercado de trabajo ha mejorado en España y se ha acercado a la media europea, todavía exista una «brecha de género» sustancial. Es más grave la diferencia, señalan los autores del informe, en el sector privado que en el público. En ambos se desperdicia una fuerza de trabajo brutal y un torrente de talento femenino en las empresas, advierte.

Así lo han ratificado en una comparecencia ante la prensa el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, y el subdirector, Conde-Ruiz, responsable a su vez del trabajo. Entre los datos más llamativos que ha esbozado Conde-Ruiz en esta presentación se encuentra la constatación de que la gran transformación de la economía española ha llegado a golpe de la incorporación de la mujer. Si en 1985 solo contribuían al mercado de trabajo el 35% de las mujeres en edad de trabajar, en la actualidad ese dato está por encima del promedio de la Unión Europea (UE), y llega al 68%.

Como en el resto de Europa, también en España las cohortes de mujeres con educación superior superan a las de los hombres, y pese a esa mayor formación «solo el 17% de los consejeros en los puestos de administración de las empresas están ocupados por mujeres», ha completado Conde-Ruiz. De hecho, ellas -en palabras de Conde-Ruiz- han alcanzado un nivel educativo muy superior al de los hombres de su generación: el 67% de las mujeres de entre 20 y 50 años han completado la Educación Secundaria Superior, frente al 58% de los hombres; mientras el 43% de las mujeres de 20 a 50 años tienen estudios terciarios, esa cifra se rebaja al 36% en el caso de ellos.

Ellas se preparan más «anticipando» las dificultades que van a tener. Un dato más a tener en cuenta: ellas repiten curso un 30% menos que los hombres, «viendo venir» que no pueden poner de su parte en el agravio comparativo a favor de los hombres, ha señalado también el subdirector de Fedea. La brecha educativa se acentúa, además, a favor de las mujeres en las generaciones más jóvenes.

Más diferencia salarial en la parte variable del sueldo

«Pagan» su mayor preparación, no obstante, como correlación a su formación en el mercado laboral, con una tasa de paro mayor que en los hombres, más alta tasa de temporalidad y parcialidad no deseada en los empleos. En cuanto a los sueldos, la brecha se alarga todavía más en comparación con los hombres en los más altos. No obstante, según un informe acuñado por la investigadora Sara de la Rica, la mayor diferencia por hacer el mismo trabajo se registra en el tramo variable de los sueldos, no tanto en la parte fija, donde hombres y mujeres perciben salarios similares por el mismo trabajo.

Las mujeres dedican a tareas domésticas dos horas y media más al día que los hombres, lo que reduce el tiempo de ellas para el ocio e incluso para el propio trabajo

El tercer pilar en el que ellas llevan también una mochila mayor que sus compañeros es en el hogar. La distribución de las tareas domésticas sigue siendo dispar, más si se compara a nuestro país con sus vecinos comunitarios. Las mujeres dedican cada día dos horas y media a un trabajo de toda la familia como el cuidado de los hijos y, en correspondencia, disfrutan, de media, una hora menos al día para sus actividades de ocio y disfrute personal. Incluso, disponen de 1,4 horas menos para el propio desempeño laboral, lo que torpedea también su ascenso. El subdirector de Fedea ha planteado un dibujo nítido de lo que está ocurriendo en nuestro país: las mujeres, cuanto más nivel educativo tienen, logran reducir esa brecha de género tanto en el trabajo como en casa, y también cuanto más jóvenes son, los hombres plantean pocas pegas a la hora de repartir tareas. Por lo tanto, también es un tema generacional. La buena noticia es que las diferencias entre sexos se palían en las nuevas generaciones, mucho más concienciadas en asuntos como la conciliación de la vida laboral y familiar.

Cuándo la mujer inicia la «desconexión»

Otra de las preguntas que deja en el aire este informe es el de cuándo y por qué la mujer «desconecta» del mundo laboral. Lo hace, según el estudio, cuando estrena maternidad. No ocurre lo mismo en países como Suecia, ha dicho Conde-Ruiz, y con independencia de qué edad tenga el hijo. El informe «Desigualdades de género en el mercado laboral» recoge también, como ejemplo de la diferencia que existe en el propio ideario colectivo, que el 90% de los suecos ven a los padres tan capacitados como las madres para cuidar de sus hijos, mientras que en España ese porcentaje se reduce al 75%. En cambio, el 86% de los jóvenes españoles se ven tan capacitados como las jóvenes para ser buenos padres. Nuestro país está en cabeza de los países que más se apoya en los abuelos para completar el cuidado «informal» de los niños.

Como soluciones, Fedea recomienda mejorar la cobertura pública de la etapa educativa de 0 a 3 años y la flexibilidad laboral de las condiciones laborales en términos de jornada y lugar de trabajo.

Pero como prioridad la Fundación económica plantea incentivar de algún modo el permiso de paternidad entre los hombres, lo que redundaría, por una parte, en equilibrar el reparto de tareas domésticas -claramente desigual-, y en aliviar el peso de la mujer en el hogar, así como en su rápida reincorporación al mercado laboral. La carrera laboral de una mujer se «tuerce» cuando se propone ser madre, concluye, de modo preocupante el subdirector de Fedea.

Estos permisos de paternidad deberían conllevar que los hombres cogen unos días obligatorios (de unos días), que tendrían que ser intransferibles y que, en el caso de no querer alargando el permiso y potenciar la vuelta de la mujer a su puesto de trabajo, incentiven su disfrute dando a la madre del bebé una remuneración o más tiempo de permiso, como ya se hace en Alemania, Francia o Italia.

El país transalpino es ejemplo para Fedea también de una reforma implementada para mejorar la presencia de las mujeres en consejos directivos y puestos de responsabilidad. Desde finales de los 90, se fijaron cuotas obligatorias en las empresas por cuotas y ha logrado rentabilizarlo. Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada no hay solución contra la discriminación femenina en el trabajo que no pase por imponer estas cuotas obligatorias de género. Poco partidarios de la paridad sin mérito alguno, Fedea suscribe que no hay otra forma de romper en primera instancia el «monopolio masculino» en los consejos de administración. Por ello, Conde-Ruiz ha recomendado que lo mejor sería hacerlo como Italia, para evitar el «fiasco» del caso noruego, donde la cuota de hasta un 33% de representación se imponen de manera gradual y con carácter temporal en los consejos de administración.

Como resultado de la experiencia italiana, se imponen sanciones a aquellas empresas públicas que no lo cumplen, también se ordena para las empresas que cotizan en bolsa, con una implantación gradual en tres años y temporal (durante tres mandatos). Con esta reforma, «la presencia de consejeras pasó en cinco años de representar el 6% al 30% del consejo, ha mejorado la gobernanza con mejores procesos de selección y ha tenido un impacto positivo en la cotización bursátil de las empresas», dicta un artículo científico elaborado por la italiana Paola Profeta.

El informe también ha corroborado que cuando es una directiva la que se sienta al frente de un consejo de administración se fomentan más políticas de conciliación laboral y familiar y flexibilización de los cerrados horarios en España.