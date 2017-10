Policías de El Puerto, cercados en su hotel por el acoso independentista

Los policías de El Puerto que están alojados en un hotel del pueblo barcelonés de Pineda de Mar podrían ser los siguientes en tener que abandonar su alojamiento debido a la fuerte presión de los independentistas. Durante la noche del lunes al martes, decenas de manifestantes rodeaban el alojamiento profiriendo insultos y amenazas a los agentes mientras que los Mossos, encargados de su custodia en el exterior, se limitaban a hacer un cordón de seguridad.

El acoso a la Policía y la Guardia Civil es evidente en este y otros municipios de Cataluña. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha exigido la retirada de los agentes que se han desplazado para formar parte del dispositivo del referéndum ilegal y cientos de personas se están echando a la calle desde ayer a manifestarse.

No se descarta que este martes sean expulsados del hotel debido a la presión vecinal

La salida de los 18 policías portuenses destinados de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del hotel podría no tardar en producirse. Los agentes comparten alojamiento con efectivos de otras localidades como Gijón.

El lunes por la noche, en declaraciones a La Sexta, la teniente de alcalde de Pineda de Mar, Carmè Aragonés, del PSC así lo anunciaba: «Van a abandonar el hotel. Hemos dicho que se tenían que ir, los ánimos están muy agitados. Se han comprometido los dos hoteles, mañana no habrá ningún miembro de las fuerzas de seguridad. Esto no se puede tener aquí».

Durante la noche esa tensión se ha hecho evidente y la colaboración de los Mossos que se encontraban en el exterior ha sido nula, según fuentes consultadas. Los policías se han mantenido en el interior «aguantando provocaciones» para evitar mayores problemas aunque incluso les han llegado a cerrar la baraja del hotel con ellos dentro. Además denuncian que los propietarios «con los que no han tenido ningún problema» están recibiendo amenazas por parte de algunos de los vecinos del pueblo.

Ya ayer lunes, la presión independentista también logró su objetivo en Canella donde medio millar de agentes de la Guardia Civil fueron expulsados de tres hoteles de esta localidad y tuvieron que ser realojados en residencias militares. Además los manifestantes también están rodeando comisarías de otros municipios y la Jefatura Superior en Vía Laietana en Barcelona.

Los agentes lamentan además que están sufriendo el «desprecio» de algunos ciudadanos. Así por ejemplo en Figueras (Gerona), la propietaria de un gimnasio ‘invitaba’ a un pelotón de antidisturbios, compuesto por veinte agentes, a no volver a su establecimiento. Un miembro de los GRS relataba a ABC que la propietaria les dijo «que no fueran más a entrenar, que les devolvía el dinero pero que no volvieran a pisar el gimnasio porque está sometida a muchas presiones».

Hay que recordar que la Policía Nacional y la Guardia Civil recibieron amplias muestras de apoyo por parte de los gaditanos cuando la pasada semana salieron hacia Cataluña.