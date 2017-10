Habla un policía de El Puerto recluido en el hotel: «Nos hemos sentido secuestrados»

Desilusión, rabia, impotencia... son algunos de los sentimientos que durante más de 24 horas han experimentado los policías de El Puerto que han estado «encerrados» en el hotel de Pineda de Mar ante la imposibilidad de poder salir del establecimiento por el «acoso» de cientos de independentistas. Tenían órdenes de no plantarles cara. De dejar de un lado su trabajo y no salir a los servicios que tenían asignados para no recrudecer el ambiente y así lo hicieron. Lo cuenta a LA VOZ uno de estos agentes. «Nos hemos sentido secuestrados. Impotentes al ver todo lo que estaba ocurriendo y sin poder hacer nada para evitarlo».

Durante este tiempo han aguantado «provocaciones e insultos». «Ha sido un escrache en toda regla», comenta. «Vinimos a trabajar con muchísima ilusión para controlar el orden y verte aquí lejos de tu familia, a tantos kilómetros encerrado en un hotel y sin poder cumplir con tu obligación... ha sido muy duro». «Somos profesionales. Por supuesto que podíamos salir de aquí pero...». Pero la presión trajo la decisión política y aquí, en Cádiz, el desasosiego. «La preocupación nos ha venido pero por nuestras familias. Somos padres, maridos, hijos y esta situación no es agradable para nadie».

Para este agente la situación cambió completamente el 1 de octubre. «Hasta entonces la estancia había sido muy buena, teníamos muchísimo apoyo en el pueblo, los comercios nos trataban bien y todo iba normal pero al final la minoría ha amedrentado a todo un pueblo». La noticia de la expulsión del hotel les hizo sentirse «abandonados», y después, el anuncio de Zoido fue «necesario». «No nos podíamos plegar».

Cuenta que todos los que han formado parte de este operativo jamás lo olvidarán. «Normalmente los vínculos en la Policía son muy fuertes pero esto nos ha acercado aún más a todos. Los inspectores y subinspectores están actuando de modo ejemplar».

En cuanto a un hipotético regreso, lo tiene muy claro: «Queremos volver a casa pero entendemos que justo ahora es cuando más sentido tiene que nos quedemos».

