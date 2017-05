El alcalde asegura que no recibió invitación de la hermandad del Rocío

El Ayuntamiento asegura que no ha recibido invitación ninguna por parte de la hermandad del Rocío de Cádiz que este martes salía de la ciudad en peregrinación hacia Almonte. Como es tradicional los rocieros acudieron hasta la Plaza de San Juan de Dios y posteriormente fueron a la sede de la Virgen del Rosario. Sin embargo, ante el Consistorio ningún representante del equipo de gobierno recibió a los rocieros, circunstancia que extrañó a los hermanos que continuaron su camino sin detenerse. Desde el Ayuntamiento de Cádiz el propio alcalde ha explicado que no estuvieron porque no recibieron comunicación alguna. «Estamos abiertos a las peticiones y a escuchar a todos los vecinos. No estuvimos porque no nos llegó ninguna invitación». Por su parte, el hermano mayor de la hermandad del Rocío, Manuel García Perales, ha indicado que «no tenemos nada en contra del Ayuntamiento ni nada. Puede ser que con tantos escritos ese no se haya enviado a alcaldía pero no tenemos ningún problema. Solo nos extrañó que no hubiera nadie».

Los rocieros pudieron hacer el recorrido por la ciudad sin problemas. Las mulas Castaña y Chata tiraron de la carreta del Simpecado en esta ocasión en la que contaron con la autorización municipal para invadir la vía pública. No sucederá lo mismo el día 24 en la procesión mariana en la que no estará la hermandad de gloria ya que según la ordenanza de tenencia de animales el Ayuntamiento no colabora en «espectáculos con animales» y por tanto impide la presencia de Chata y Castaña por las calles del centro.