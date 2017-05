Castaña y Chata pudieron al fin pasear por Cádiz

Castaña y Chata han cumplido el deseo de sus hermanos y han sido las protagonistas de la mañana en Cádiz. Alejadas de la polémica pese a encontrarse en su origen y destino, al fin han podido recorrer 'a pata' las calles de la Tacita de Plata.

Lo hacían con paso lento y seguro, tirando del Simpecado adonde se dirigían las principales miradas de los fieles. Tranquilas y orgullosas, acompañadas por palmas y vítores de sus allegados, acelerando al cruzar junto a San Juan de Dios y disponiéndose a realizar el recorrido hacia Sanlúcar para dar el salto al coto de Doñana y enfilar el camino a la aldea almonteña.

Sanlúcar es precisamente el hogar de Castaña y Chata, las dos mulas que tiran de la carreta de la Hermandad del Rocío y que en esta ocasión sí han podido pasear por Cádiz. Al contrario de lo que ocurrirá en la procesión magna del próximo 24 de junio, en la que no participarán ni ellas ni la cofradía debido al rechazo del Ayuntamiento de la ciudad.

El Consistorio se aferra a su ordenanza, que impide su participación en «espectáculos con animales», pese a la insistencia del Consejo Local de Hermandades de que no se trata de un espectáculo sino de una manifestación religiosa. Y que sin Castaña y Chata el Simpecado no sale en la procesión, no tiene sentido, como argumentan los hermanos rocieros.

Una disputa de las que quedan al margen. 'Batallitas' de humanos, así discurren y así se cuentan mientras ellas descansan en el camión, a la espera del embarque, días antes de encontrarse con su Virgen. Tranquilas y dichosas, después de tener a Cádiz a sus pies.