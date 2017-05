La hermandad del Rocío no estará finalmente en la procesión mariana del próximo 24 de junio. El Ayuntamiento cumplirá la ordenanza de protección y defensa de los animales y ha transmitido al Consejo de Hermandades que no colaboraría con la celebración de esta procesión si el Simpecado de la Virgen del Rocío iba tirado por mulas.

El alcalde José María González se ha reunido esta mañana con el presidente del Consejo de Hermandades, Martín José García, su vicepresidente, Juan Carlos Jurado y técnicos municipales para hablar sobre la organización y la presencia de los animales en la procesión. Sin embargo, la postura municipal ha sido la de insistir en que tienen que cumplir con la ordenanza que impide la participación del Ayuntamiento en «espectáculos con animales». El presidente del Consejo, Martín José García, ha comentado que «no hay alternativa. No podemos renunicar a la ayuda del Ayuntamiento para la organización. La reunión ha sido muy cordial pero ellos tienen esta ordenanza en la que dice eso y no nos pueden dar otra solución».

Así las cosas, el hermano mayor de la hermandad del Rocío, Manuel García Perales, ha confirmado a este periódico que el Simpecado de la Virgen no estará finalmente en la procesión mariana. «No salimos, nos retiramos. Ellos consideran que es un espectáculo aunque es una manifestación religiosa. La Virgen del Rocío no es una insignia entonces tiene que ir en la carreta y si no nos dejan salir pues no podremos estar».

García Perales lamenta no estar en esta efemérides. «Aquí queríamos aportar nuestro granito de arena pero bueno no puede ser. Nuestra ilusión era estar por el centro más allá de San Juan de Dios y que se viera la carreta del Simpecado por las calles del centro, pero no quieren, pues ellos se lo pierden y el pueblo de Cádiz por culpa de su Ayuntamiento. La carreta o va tirada por animales o no puede ir de otra forma. La hermandad del Rocío lleva 36 años saliendo y nunca se ha aplicado esa norma, el caso es que el nombre de Cádiz quede mal en todos lados». El hermano mayor del Rocío insiste en que nunca ha habido problemas como este en otros lugares de Andalucía. «En Sevilla en 2013 el Simpecado del Rocío de Triana fue en su carreta a Catedral. En Córdoba también el Simpecado de la hermandad fue en su carreta a la Mezquita pero aquí no quieren. Pues no participamos y punto». En cuanto a la situación de los animales García Perales ha querido explicar que «mejor cuidadas que están las mulas del Simpecado no está nadie. Son animales que los tiene su dueño en Sanlúcar y están en perfectas condiciones».

Ahora la comisión que organiza los actos por las celebraciones de la Patrona tiene prevista una reunión urgente para estudiar la situación y buscar alternativas ante esta nueva situación.