El Ayuntamiento de Cádiz planta a la hermandad del Rocío

La hermandad del Rocío de Cádiz recorre las calles de Cádiz con su carreta tirada por dos mulas. Como es habitual los romeros se han desplazado hasta el Ayuntamiento donde cada año se le hacía una ofrenda floral a la Virgen. En 2016 la lluvia impedía que los rocieros visitaran la Plaza de San Juan de Dios. Sin embargo este martes el sol luce y la hermandad del Rocío ha llegado hasta el Consistorio. Lejos de lo esperado, el cortejo ni siquiera se ha detenido ya que no había ningún representante del equipo de gobierno ni ofrenda floral ni nada que se le pareciera.

Molestos por la ausencia y el no recibimiento los romeros han seguido su camino hacia la iglesia de Santo Domingo. Manuel García Perales, hermano mayor del Rocío de Cádiz ha comentado a este periódico que «nos decepciona porque es la casa de los gaditanos y esta es la hermandad del Rocío de la ciudad de Cádiz». García Perales no entiende que no se haya producido el gesto de la entrega floral. «Si en Semana Santa a las demás hermandades se les visita y entrega su ramo... ¿por qué no a nosotros, es que somos menos?».

Hasta el año pasado, cuando la lluvia impidió a los romeros ir al Ayuntamiento, siempre desde Alcaldía se ha recibido a la hermandad gaditana. Teófila Martínez incluso ha acompañado en alguna ocasión a los rocieros algunas veces hasta las Puertas de Tierra. Pero este 2017 el escenario que se han encontrado los hermanos del Rocío de Cádiz ha sido muy distinto. El Ayuntamiento aprobó recientemente la ordenanza de protección y defensa de los animales que impide que la hermandad del Rocío participe en la procesión mariana del próximo 24 de junio. Ante esa circunstancia el hermano mayor del Rocío decidió no estar en la mariana para no perjudicar la organización y celebración de este día. Sin embargo desde la cofradía y desde el propio Consejo de Hermandades no se comparte la postura municipal ante el hecho de que la carreta del Simpecado vaya tirada por dos mulas. Este martes, el tránsito de la hermandad por las calles es posible ya que el Ayuntamiento no colabora en la organización tan solo permite la ocupación de la vía pública, una licencia que fue aprobada sin problemas hace ya algunos días.