El vídeo viral de una mujer que intenta pisar a una cucaracha en Cádiz: «¡Esto no está pagado!»

Las cucarachas, por lo general, suelen provocar una mezcla de pánico y asco entre la gran mayoría de las personas que las ven. Sobre todo, las que son de gran tamaño. Se trata de un insecto bastante peculiar que se puede encontrar con relativa facilidad por las calles de las grandes ciudades, como es el caso de Cádiz.

Esto puede suponer un problema para las personas que le tengan cierto miedo a las cucarachas, como es el caso de una mujer mayor que se encontraba paseando tranquilamente por las calles de Cádiz hasta que tuvo un curioso encuentro con este insecto que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

La peculiar lucha de una señora contra una cucaracha

Como se puede ver en el vídeo, que ha sido compartido en TikTok por @raquelpl13_, una cucaracha que se encontraba en plena calle se dirigió hacia la señora que protagoniza esta cómica situación y que entró en pánico al ver al insecto. La mujer intentó pisarla para acabar con su vida, pero fue entonces cuando se produjo el momento de más tensión para ella.

La cucaracha extendió sus alas de repente y comenzó a volar alrededor del pie de la señora, que empezó a gritar sin consuelo cuando vio al insecto volando. «¿Qué les pasa a las cucarachas conmigo? Me quería empitonar otra vez. Me va a dar un infarto», afirmó la mujer en pánico.

Su segundo enfrentamiento contra este insecto

No es la primera vez que la mujer que protagoniza el vídeo tiene un encuentro con una cucaracha. A principios de este mes también se volvió viral un vídeo con más de 11 millones de reproducciones en el que aparece la misma señora intentando matar a otra cucaracha. En aquella ocasión, la mujer también explicó que el insecto intentó «empitonarla».

El miedo a las cucarachas es algo bastante frecuente que a veces puede provocar situaciones de auténtico pánico, como le ha ocurrido a esta mujer gaditana que se ha vuelto viral en redes sociales por sus peculiares luchas contra este insecto en plena calle.