El restaurante de la costa de Cádiz que ha dejado sin palabras a un conocido influencer: «¡No he visto esto en mi vida!»

Un conocido influencer se queda sin palabras al visitar este restaurante de la costa de Cádiz

La gastronomía es uno de los principales encantos que tiene Cádiz. A lo largo y ancho de la provincia es posible encontrar un gran número de bares y restaurantes donde se puede disfrutar de unos platos únicos. Algunos de ellos, además, se encuentran en lugares privilegiados, como es el caso de un restaurante que ha sido visitado recientemente por uno de los influencers gastronómicos más conocidos de España.

Se trata de Pablo Cabezali (@cenandoconpablo), que ha estado recientemente en El Palmar y se ha quedado sin palabras al visitar uno de sus restaurantes más conocidos, donde el madrileño pudo disfrutar de un plato increíble cuya presentación, como él mismo cuenta en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales, no había visto en su vida.

Este es el restaurante que fascinó al influencer

El restaurante que visitó Pablo Cabezali fue Casa Francisco, ubicado en primera línea de playa en El Palmar. El negocio lleva abierto desde 1975 y está considerado como uno de los más famosos de la zona. «Un lugar de grandes dimensiones con un cuidado servicio y una carta donde no faltan los productos típicos gaditanos», afirma el influencer.

Durante su visita, el crítico gastronómico pudo disfrutar de algunos de los platos más populares del restaurante como el arroz de carpaccio de carabineros, el tartar de atún rojo con burrata y trufa, el taco de camarones con atún rojo picante, las gambas blancas templadas al aroma del carbón o el salmorejo. Aunque de todos estos platos, el que más le sorprendió fue el primero.

#cadiz ♬ sonido original - CENANDO CON PABLO @cenandoconpablo publi- Restaurante Casa Francisco en Vejer de la Frontera, Cádiz: abierto desde 1975 y ubicado en primera línea de la Playa de El Palmar. Un local de grandes dimensiones con un cuidado servicio y una Carta donde no faltan platos típicos gaditanos, Pescados Frescos y por supuesto Atún Rojo de Almadraba. Me ha sorprendido mucho su Arroz con el Carpaccio de Carabinero así como encontrarme a un montón de seguidores ese día allí. El nivel gastronómico de Cádiz no deja de sorprenderme, bravo 👏🏼 #vejerdelafrontera

La presentación del arroz

«Yo estoy en shock con la presentación. O sea, espectacular. No he visto esto en mi vida, me parece la leche», afirmó Pablo tras ver el arroz de carpaccio de carabineros. Como se puede ver en el vídeo, el carpaccio se encontraba justo encima del arroz con dos cabezas de carabineros.

Una presentación muy original que sorprendió por completo al influencer, que como él mismo relata, disfrutó de una experiencia gastronómica única en un restaurante que ha recomendado por su ambiente, su servicio y sus extraordinarios platos.