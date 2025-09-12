Realiza este curioso experimento para ver si Cádiz está sucia y se queda sin palabras al ver el resultado: «¡No me lo esperaba así!»

Realiza este curioso experimento para ver si Cádiz está sucia y se queda sin palabras al ver el resultado

Mantener las calles limpias es una de las principales responsabilidades de las instituciones públicas y los habitantes de cualquier ciudad. Se trata de una labor imprescindible que permite que los diferentes lugares del municipio tengan un mínimo de salubridad e higiene y presenten un aspecto impecable.

Esto mismo es lo que está comprobando @estoesdelocos, un creador de contenido que está llevando a cabo un curioso reto en diferentes ciudades de España. El tiktoker se está dedicando a recorrer las calles de estas ciudades en calcetines para determinar si están limpias o no en función de la cantidad de suciedad que acumula en sus pies. Su última prueba ha tenido lugar en Cádiz y el resultado, como él mismo afirma, ha sido sorprendente.

Así fue su recorrido por la ciudad

«¿Cuál es la ciudad más limpia de España? Nos ponemos estos calcetines blancos, nos ponemos a andar un rato y lo comprobamos», explica este creador de contenido al inicio del vídeo en el que se da un paseo en calcetines por algunos de los lugares más conocidos de Cádiz.

Empezó en el Paseo Marítimo de la Bahía y después estuvo en un centro comercial, en la Avenida Campo del Sur, en La Caleta, en la Plaza de la Catedral y en el Mercado de Abastos. Fue en este último lugar donde decidió parar y mirar a ver cómo estaban sus calcetines.

Su valoración final

«Después de casi tres horas este es el resultado. La verdad es que para la poca basura que encontré por la ciudad me los esperaba más limpios. Así que si vienes por aquí intenta no caminar descalzo», afirmó el tiktoker tras comprobar la suciedad de los calcetines.

En cualquier caso, @estoesdelocos indicó en varias ocasiones durante su recorrido por Cádiz que encontró las calles de la ciudad muy limpias, de ahí que le sorprendiera el resultado final del experimento.