Viajes del Imserso 2025-26: precios, destinos y novedades para esta nueva temporada

El Imserso está a punto de anunciar su programación oficial de viajes de cara a la temporada 2025-26. Estos se pondrán en marcha a partir del próximo mes de octubre y como año, supondrán una gran oportunidad para los jubilados y pensionistas, que podrán disfrutar de viajes por todo el territorio nacional por precios muy económicos.

Esta nueva temporada, además, contará con 879.213 plazas que estarán disponibles desde el primer día de apertura de reservas. Para solicitar alguna de ellas será necesario contar con la acreditación obligatoria que el propio Imserso confirmará a los usuarios a través de unas cartas que mandará próximamente. Tanto las personas que ya están acreditadas de otras campañas anteriores como las que se acrediten en la presente podrán acceder a las plazas.

Novedades para este año

El Imserso ha introducido dos novedades muy importantes de cara a la nueva temporada 2025-26. La primera de ellas es la implantación de una tarifa plana de 50 euros de la que se podrán beneficiar 7.477 personas. Sólo podrán acceder a esta tarifa los jubilados y pensionistas interesados que tengan una pensión igual o inferior a 568,70 euros.

La otra novedad implantada por el Imserso es que a partir de este verano será posible realizar los viajes con mascotas. Se trata de una medida que había sido muy demandada durante los últimos años y que ahora será una posibilidad real.

Precios de los viajes

Como cada año, el Imserso establece sus precios en función de una serie de aspectos como el destino, la duración y la época del año en la que se realiza el viaje. Para esta temporada 2025-26, las tarifas establecidas son las siguientes:

Precios de los viajes del Imserso 2025-26 Zona Costera Peninsular - Andalucía, Cataluña, Murcia y C. Valenciana con transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 309,22 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 244,04 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 409,22 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 344,04 euros.

Zona Costera Peninsular - Andalucía, Cataluña, Murcia y C. Valenciana sin transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 270,39 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 224,63 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 370,39 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 324,63 euros.

Zona Costera Insular - Islas Baleares con transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 353,37 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 285,29 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 453,37 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 385,29 euros.

Zona Costera Insular - Islas Baleares sin transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 270,52 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 224,36 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 370,52 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 324,36 euros.

Zona Costera Insular - Canarias con transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 464,72 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 378,75 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 564,72 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 478,75 euros.

Zona Costera Insular - Canarias sin transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 270,39 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 224,28 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 370,39 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 324,28 euros.

Turismo de Escapada - Circuitos culturales para 6 días (5 noches) | Temporada baja: 312,51 euros | Temporada alta: 412,51 euros.

Turismo de Escapada - Turismo de naturaleza para 5 días (4 noches) | Temporada baja: 305,75 euros| Temporada alta: 405,75 euros.

Turismo de Escapada - Capitales de provincia para 4 días (3 noches) | Temporada baja: 132,91 euros | Temporada alta: 232,91 euros.

Turismo de Escapada - Ceuta o Melilla para 5 días (4 noches) | Temporada baja: 305,75 euros | Temporada alta: 405,75 euros.

Estas tarifas pueden subir en función de una serie de aspectos. Si la persona quiere una habitación individual en el alojamiento, por ejemplo, se aplicará un incremento que será de 22 euros en la península y Baleares, de 24 euros en caso de ser las Islas Canarias y de 26 euros si se trata de la modalidad de turismo de escapada.

También es importante matizar que todos los viajes se hacen en régimen de pensión completa a excepción de los que se realizan a capitales de provincia, que en este caso tienen régimen de media pensión. Además, si la persona realiza un segundo viaje durante la misma temporada, el precio de este aumentará en 100 euros.

Destinos

En cuanto a los destinos, los viajes de Imserso ofrecen un gran número de opciones que se dividen en tres modalidades diferentes: Zona Costa Peninsular, Zona Costa Insular y Turismo de Escapada.

Modalidades de viajes del Imserso 2025-26 Zona Costa Peninsular: estancias de diez y ocho días en Cataluña, Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Zona Costa Insular: estancias de 10 y 8 días en Canarias e Islas Baleares.

Turismo de Escapada: estancias de 4, 5 y 6 días diferentes tipos de viajes, como 'Circuitos culturales', 'Turismo de naturaleza', 'Capitales de provincia' y 'Ciudades de Ceuta y Melilla'.

Las personas interesadas en hacer algunos de estos viajes deben realizar su reserva lo más pronto posible, pues las plazas son limitadas y algunos destinos suelen tener una gran demanda.