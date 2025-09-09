Pablo López se casará con Laura Rubio en este pequeño pueblo de Cádiz que se encuentra en plena naturaleza

Después de cinco años de relación, Pablo López y Laura Rubio se dieron el 'Sí, quiero' el pasado mes de julio. La pareja siempre se ha mantenido muy cautelosa con su relación hasta el punto de que su boda, celebrada en la Basílica de Jesús de Medinaceli, también fue secreta y contó con un número muy reducido de invitados.

Ahora, dos meses después del enlace, el matrimonio ha decidido celebrar una segunda boda que, en esta ocasión, será por todo lo alto. El acto, que esta vez sí contará con un gran número de amigos, familiares y rostros conocidos, se celebrará en la provincia de Cádiz, como ha confirmado recientemente El Español.

La boda se celebrará en este pueblo

La segunda boda de Pablo López y Laura Rubio se celebrará el próximo 20 de septiembre a las 18:30 horas en La Casería de Tomillo, una espectacular finca situada en Alcalá del Valle. Se trata de un lugar privilegiado en el que la pareja volverá a darse el 'Sí, quiero' de una forma más calurosa.

«El Ayuntamiento se complace en anunciar que el artista Pablo López y su esposa han decidido celebrar su matrimonio en nuestro municipio. La ceremonia tendrá lugar en un enclave emblemático de nuestra localidad. Es un motivo de gran orgullo que hayan confiado en nuestro pueblo para un momento tan especial de sus vidas», afirma el Ayuntamiento de Alcalá del Valle en sus redes sociales.

Así es Alcalá del Valle

Alcalá del Valle es uno de los municipios más encantadores de la provincia de Cádiz. Forma parte de los emblemáticos pueblos blancos y es conocido por su belleza, sus características casas encaladas y su rica historia. Cuenta con un gran número de lugares de gran interés como la iglesia de Santa María del Valle, la ermita del Cristo de la Misericordia, el antiguo convento de Caños Santos o los Dólmenes de los Tomillos.

Imágenes del Alcalá del Valle Cádiz Turismo

El municipio, además, se encuentra completamente rodeado de naturaleza, siendo un lugar ideal para las personas que quieren alejarse de los grandes núcleos de población para disfrutar de un ambiente más tranquilo.

Desde el punto de vista gastronómico, Alcalá del Valle también es un municipio muy conocido. El espárrago es uno de sus productos más conocidos y, además, cuenta con un restaurante con Estrella Michelín, el Mesón Sabor Andaluz, donde es posible disfrutar de una oferta gastronómica extraordinaria.

Se trata de un pueblo de gran belleza que cuenta con un encanto único. Un lugar de ensueño que ha sido elegido por Pablo López y Laura Rubio para la celebración de uno de los días más importantes de su vida.