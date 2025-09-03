Dos malagueños van a uno de los mejores restaurantes de la costa de Cádiz y esto es lo que opinan: «Esto no me lo volvería a pedir»

Dos malagueños van a uno de los mejores restaurantes de la costa de Cádiz y esto es lo que opinan

El atún es religión en Cádiz. Este preciado producto es uno de los principales estandartes de la gastronomía gaditana. Un auténtico manjar que se ha convertido en un reclamo de los muchos bares y restaurantes que se encuentran a lo largo de la provincia, como es el caso de El Campero, considerado por muchos como uno de los mejores lugares de Cádiz para comer atún.

El restaurante se encuentra en Barbate y cuenta con una impresionante oferta gastronómica que se basa, principalmente, en el atún rojo de almadraba, el gran protagonista de su carta. Su forma de tratar el producto, además, es única, como han podido comprobar recientemente una pareja malagueña que ha estado visitando El Campero y ha querido compartir su experiencia en redes sociales.

Así fue su visita a El Campero

«Este es para muchos el mejor restaurante para comer atún en Cádiz», se indica en la descripción del vídeo compartido en TikTok por @malagadictos, una pareja de malagueños que se dedican a compartir contenido gastronómico de la provincia de Málaga, aunque en esta ocasión, han hecho una pequeña escapada para visitar la provincia de Cádiz.

Durante su visita a El Campero, la pareja de foodies pudo disfrutar de algunos de los platos más conocidos del restaurante, como la tosca de atún trufado, la gilda de tarantelo de atún, el camperito de atún y huevo, la mojama de atún de almadraba o el surtido de atún en crudo, además del huevo de chocolate blanco con frutas de la pasión de postre.

💰Os dejamos la cuenta en el vídeo, fueron 140€ aprox en total.

Su valoración de los platos

Como se puede ver en el vídeo, la pareja fue valorando los platos a medida que los iban probando. Los que más les sorprendieron fueron la tosta de atún trufada, la gilda de tarantelo y el pajarito de atún y huevo: «Está brutal. Es cara, pero merece la pena. El atún tiene una textura increíble». Aunque el plato que más les gustó fue el postre, que calificaron como el mejor que habían probado.

También hubo otro plato que no convenció del todo a la pareja. Se trata del surtido de atún en crudo, del que explicaron que algunas de las piezas de atún sabían demasiado al alga wakame que se utiliza como acompañamiento: «Yo esto no me lo volvería a pedir». En cualquier caso, los foodies malagueños quedaron muy satisfechos con su visita a El Campero, donde pudieron probar una serie de platos que valoraron de forma muy positiva.