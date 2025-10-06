Mercedes Gómez, doctora, sobre los retoques estéticos de Malú: «Creo que el error máximo que ha cometido es...»

Las operaciones estéticas están a la orden del día. Se trata de una solución muy recurrente para las personas que quieren corregir algún detalle de su rostro o de su cuerpo, aunque estos retoques, en ocasiones, también pueden provocar cierta controversia por el resultado final, como le ha ocurrido recientemente a Malú.

La cantante, según han informado varios medios, se habría sometido a unos pequeños retoques estéticos cuyos resultados han sido muy cuestionados. Varias facciones de su rostro han cambiado de forma considerable y algunos expertos en la materia han querido dar su opinión sobre el tema, como es el caso de la doctora Mercedes Gómez.

La valoración de la doctora

Mercedes Gómez es una doctora que trabaja en la Clínica Gove, ubicada en Sanlúcar de Barrameda. Recientemente ha publicado un vídeo en las redes sociales del centro donde realiza un pequeño análisis de los retoques estéticos que se ha realizado Malú. Según explica, las personas que han operado a la cantante han cometido un gran error.

«Para mi gusto, creo que el error máximo que han cometido es que le han quitado lo que más le diferenciaba, que era su esencia, la profundidad de su mirada», afirma la doctora Gómez, indicando también que el mayor error se ha producido en la modificación del tercio superior de su rostro.

Siempre os decimos que los mejores cambios son los graduales y los que aportan unos resultados naturales, sin hacernos perder nuestra esencia. Hoy la doctora Gómez experta en armonización facial, nos lo explica sobre un caso práctico.

Según cuenta, la cantante se había sometido a una miomodulación que le habría acortado el tercio superior, reduciendo la distancia entre las cejas y el pelo. Mercedes Gómez también indica que lo más probable es que Malú se haya sometido también a una frontoplastia, un tratamiento que consiste en levantar las cejas y que habría provocado que se perdiera parte de la profundidad de su mirada.

Su reflexión sobre las operaciones estéticas

Al final del vídeo, la doctora hace una pequeña reflexión sobre los retoques estéticos, explicando que, en estos casos, resulta fundamental no cambiar los rasgos que nos diferencian. «Muchas veces nos tenemos que plantear rejuvenecer pero sin cambiar. No te quites lo que te diferencia».

Se trata de un consejo muy a tener en cuenta para todas las personas que tengan previsto someterse a una operación de cirugía estética. Un proceso que, a veces, puede provocar resultados inesperados, como le ha ocurrido recientemente a Malú.