Camilo explica en El Hormiguero cómo le salvó la vida a una mujer en Cádiz: «Uno nunca sabe cuándo puede pasar»

Camilo fue el artista invitado del último programa de 'El Hormiguero'. El cantante colombiano, que está a punto de poner fin a su gira por España, compartió una entretenida charla con Pablo Motos en la que desveló algunas curiosidades de su vida personal, además de contar una anécdota que mucha gente desconocía y que tuvo lugar en la provincia de Cádiz.

Según reveló el cantante, uno de los miembros de su equipo le salvó la vida a una mujer. El suceso tuvo lugar cuando Camilo y su staff se encontraban comiendo en Chiclana de la Frontera con motivo del concierto que dieron el pasado 17 de agosto en el Concert Music Festival.

Así fue el suceso

Al parecer, como explicó Camilo en el programa, tanto él como su equipo estaban almorzando tranquilamente en un restaurante de Chiclana cuando una señora se atragantó con la comida. Fue entonces cuando su teclista, Nico González, se levantó de la silla y se dirigió hacia la mujer para hacer la maniobra de Heimlich, tan crucial en estos casos.

El músico había visto cómo se realizaba la maniobra en televisión y no se lo pensó dos veces a la hora de aplicarla. Por suerte, el alimento que estaba obstruyendo las vías respiratorias de la señora se expulsó y pudo salvar su vida.

Camilo durante su entrevista con Pablo Motos El Hormiguero

Camilo quiso aprender a realizar la maniobra

El suceso hizo reflexionar profundamente a Camilo hasta el punto de que horas antes de su concierto en Chiclana, contactó con dos miembros de la Cruz Roja para que le enseñaran a él y a todo su equipo cómo se realiza la maniobra de Heimlich. «Uno nunca sabe cuándo puede pasar. Imagínate que estoy en un lugar con mis hijas... Yo no sé hacer vaina», explicó el colombiano.

Cómo el propio Camilo explicó en 'El Hormiguero', aprender a realizar esta maniobra de forma correcta debería ser obligatorio para todos, pues puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte cuando se produce un ahogamiento.