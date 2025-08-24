Camilo cumple el sueño de una mujer que asistió a su concierto de Chiclana: «¡Estoy listo para ese chicharrón!»

El propio Camilo lo ha compartido en redes sociales: el vídeo y unas palabras que no han pasado desapercibidos.

«España, gracias por abrirme las puertas sus casas como si fuera de la familia. Loli te amo», adelanta el artista en una publicación mostrada en redes sociales.

«Estoy listo pa ese chicharrón, ese gazpacho, todo todo lo quiero jaja», adelanta poniendo el foco en el detalle.

Y es que Loli se salió con la suya. Buscaba a Camilo y desde la primera fila del concierto acabó besando a Camilo, recibiendo un beso de Camilo y cantando con Camilo. El orgullo se le salía de los ojos a Loli, que se ha hecho famosa en su tierra.

«Amé conocerte, un beso a tu hija, a la vecina, a la prima, a la amiga y a todos en casa», concluye Camilo.

Muchas reacciones en la publicación de la cuenta oficial de Camilo en Instagram: «Loli, la favorita de Dios. Todas queremos ser Loli».