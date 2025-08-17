Camilo pone el broche de oro al Concert Music Festival en Sancti Petri

El cantante colombiano Camilo será el encargado de cerrar este domingo una nueva edición del Concert Music Festival, en Sancti Petri, con una de sus actuaciones más esperadas del verano. El artista, que ha conquistado al público español con su autenticidad y sensibilidad musical, subirá al escenario para poner punto final a semanas de conciertos en un enclave que ya es referencia en el panorama musical nacional.

Camilo llega a Chiclana tras un recorrido exitoso por España, en el que ha logrado llenar recintos con más de 125.000 entradas vendidas, a pesar de haber reducido su gira este año por motivos familiares. Su regreso a Sancti Petri no solo marca la clausura de esta edición del festival, sino también una oportunidad para celebrar junto a su público los éxitos de su último trabajo discográfico, Cuatro, así como colaboraciones recientes con artistas como Los Ángeles Azules, Nanpa Básico y Elena Rose.

Sobre el escenario, el artista promete un espectáculo cercano y vibrante, en el que volverá a conectar con su «tribu» —como él llama a sus seguidores— a través de letras cargadas de emoción, sonidos frescos y una puesta en escena íntima. Entre los momentos más esperados de la noche se encuentra la interpretación de su tema más reciente, «Maldito ChatGPT», que ha dado mucho que hablar por su mensaje contra la deshumanización digital.

El broche final al festival no termina con Camilo: el lunes 18, una fiesta especial Bresh tomará el relevo para cerrar oficialmente el ciclo de conciertos de este verano en Sancti Petri, extendiendo la celebración entre música urbana, pop y electrónica hasta altas horas de la madrugada.

Así, el Concert Music Festival se despide hasta el próximo año con un cartel que ha sabido combinar grandes nombres y diversidad de estilos, consolidando su posición como uno de los eventos culturales más destacados del verano en Andalucía.