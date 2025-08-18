Un madrileño que estaba en El Palmar se quedó sin palabras al ver la temperatura que hacía: «Vamos a morir»

Un madrileño que estaba en El Palmar se queda sin palabras al ver la temperatura que hacía

La provincia de Cádiz está siendo una de las zonas más afectadas por la ola de calor que sigue azotando a España. El Aeropuerto de Jerez, de hecho, registró el pasado fin de semana la temperatura más alta de la península alcanzando los 45,8 grados. Las altas temperaturas que se registraron, incluso, obligaron a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta roja en varias zonas de la provincia.

Este incremento de las temperaturas también afectó a la zona litoral, donde algunos municipios superaron los 40 grados. Se trata de un fenómeno poco habitual en los pueblos y municipios costeros que sorprendió a muchas de las personas que se encontraban allí, como le ocurrió a un madrileño que estaba cerca de la playa de El Palmar.

Cerca de los 45 grados

Las altas temperaturas que marcaron los termómetros el pasado fin de semana provocaron que muchas personas se llevaran las manos a la cabeza, como es el caso de Sito Marsella (@sitomarsella), un joven madrileño que se encontraba en El Palmar y se quedó sin palabras cuando vio la temperatura que marcaba el termómetro de su coche.

«Mira, récord, 44,5 grados. Sin aire acondicionado en la furgoneta, vamos a morir», afirma Sito de forma irónica en el vídeo mientras muestra el marcador de su vehículo que indicaba la temperatura. Se trata de una de las consecuencias de esta ola de calor que se está haciendo notar especialmente en la provincia de Cádiz.

Las temperaturas bajarán esta semana

Para esta semana, sin embargo, se espera una importante bajada de las temperaturas. Según Aemet, los termómetros marcarán temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados en toda la provincia. En algunos municipios, incluso, las temperaturas podrían estar por debajo de los 30 grados. Ya de cara al próximo fin de semana se espera una nueva subida de las temperaturas, pero será leve. Las máximas que se podrían alcanzar en algunas zonas de la provincia serían de 36 grados.

Aemet, en cualquier caso, irá actualizando sus previsiones con el paso de los días, aunque todo hace prever que el fin de la ola de calor es una realidad. A pesar de esto, las temperaturas seguirán siendo altas y será necesario tener precaución en ciertas zonas de la provincia de Cádiz.