Un madrileño va al Mercadona de Conil y lanza esta advertencia: «Si venís este verano...»

Conil de la Frontera se convierte en uno de los lugares más concurridos del litoral andaluz durante los meses de verano. Miles de personas procedentes de toda España acuden cada año hasta este municipio gaditano para disfrutar de sus maravillosas playas, su extraordinaria gastronomía y, sobre todo, su fantástico ambiente.

Aunque este exceso de visitantes, a veces, puede provocar algún que otro problema, como ha explicado recientemente un madrileño que se encuentra viviendo en El Palmar y que ha querido dar una curiosa recomendación para todas las personas que acudan al Mercadona de Conil en verano.

La recomendación de Sito

El Mercadona de Conil suele ser un lugar muy concurrido durante los meses de verano. Cientos de personas acuden hasta allí para llenar las cocinas de sus apartamentos y a veces, incluso, llegan a bloquear el tráfico de las calles del supermercado con sus carritos. Esto, además, puede provocar otro pequeño problema, como ha explicado @sitomarsella en un vídeo publicado en TikTok.

«No vengáis con chanclas al Mercadona de Conil, porque hay tanto tráfico que os atropellan los pies. Por eso son tan importantes los semáforos», afirma este joven madrileño mientras muestra la gran cantidad de gente que suele haber en el supermercado durante un día cualquiera de verano. Esto puede suponer un problema para las personas que vayan en chanclas, ya que podrían recibir algún que otro golpe de un carrito en el pie, como le ha ocurrido a Sito.

Amabilidad ante todo

En el vídeo, el joven madrileño también ha destacado que, a pesar del peligro que supone para los pies circular por el Mercadona de Conil en chanclas, la gente es muy amable y no duda en pedir disculpas cuando se produce un golpe provocado por algún carrito. «Lo bueno es que la gente es majísima y van todo el rato diciendo perdón. Y te miras a los ojos y es como joder, es que nos tenían que poner unos semáforos o unas indicaciones. Un policía aquí», explica.

Las personas que acudan próximamente al Mercadona de Conil deberán tener muy en cuenta la curiosa recomendación de Sito Marsella, que ha podido experimentar el 'peligro' que supone ir a este supermercado con chanclas durante los meses de verano.