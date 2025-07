Juan José, mecánico: «No os fieis de los coches nuevos, no hay ninguno que os recomiende»

Juan José, mecánico con años de experiencia y responsable del taller Ebenezer, ha subido un vídeo a sus redes que se ha vuelto viral en cuestión de horas. En él, lanza una advertencia clara y sin rodeos: los coches nuevos no son tan fiables como parecen, incluso aunque pasen todas las revisiones en concesionarios oficiales.

Un Peugeot casi nuevo… con el motor destrozado

El caso que relata Juan José no es aislado, pero sí especialmente llamativo. Se trata de un Peugeot con tan solo cuatro años de antigüedad y 50.000 kilómetros. Todas las revisiones estaban selladas en la casa oficial. Sin embargo, el coche ha llegado al taller con el motor seriamente dañado.

«El cliente vino con fallos graves en el motor. Le pregunté cuándo cambió el aceite por última vez y me enseñó una factura de hace tres meses, no había recorrido ni 1.000 kilómetros. Aun así, el aceite estaba hecho una porquería», explica el mecánico mientras muestra el bote y la marca del lubricante que había usado.

La culata del motor estaba levantada, y los cilindros, totalmente deformados y ovalados. «Una cosa brutal. Estos motores son una completa porquería. Y eso, aunque hagas las revisiones en el concesionario», afirma tajante.

Motores hechos para durar solo cinco años

Más allá del caso concreto, Juan José lanza una crítica directa al modelo actual de fabricación de vehículos. Según él, los motores modernos están diseñados con menor calidad, más compactados y con una vida útil limitada.

«Parece que los hacen para que duren cinco o seis años. Todo está más prensado, más pequeño, y con peores materiales. Da igual que sea nuevo, no te puedes fiar. Y lo peor es que la gente se gasta en un coche casi lo mismo que en un piso», denuncia.

El mecánico no se moja: «No hay coches fiables»

En el vídeo, que ha generado un intenso debate en redes, muchos usuarios preguntan qué marcas o modelos sí recomendaría. Su respuesta es contundente: «No hay ninguno que os recomiende. No hay coches fiables ya. Ni nuevos ni de segunda mano si no los conoces bien. Antes de comprar, infórmate, compara y no te fíes ni del concesionario».

La advertencia de este mecánico se suma a una creciente desconfianza por parte de muchos conductores que, tras comprar un vehículo nuevo, experimentan fallos mecánicos a los pocos años. Y aunque los concesionarios oficiales realicen las revisiones pertinentes, la realidad es que eso no siempre garantiza una vida útil larga del motor.