Un creador de contenido va a la playa de El Palmar y se queja de esto: «¿Quién ensucia esta playa?»

Un creador de contenido va a la playa de El Palmar y se queja de esto

La Playa de El Palmar es una de las playas más populares de la provincia de Cádiz. Un auténtico paraíso de arena fina y dorada y aguas cristalinas donde es posible contemplar atardeceres mágicos. Es el motivo por el que miles de visitantes acuden cada verano hasta este rincón del litoral gaditano donde, además, se puede disfrutar de un ambiente único.

Uno de estos muchos visitantes ha sido Ibai Rider (@ibairider), un creador de contenido con más de un millón de seguidores en redes sociales que ha estado recientemente en la Playa de El Palmar, aunque su experiencia, como él mismo cuenta en un vídeo que ha publicado en su cuenta de TikTok, no ha sido la más satisfactoria por un pequeño detalle.

Los perros no pueden entrar en la Playa de El Palmar

Al parecer, el tiktoker no pudo entrar en la playa de El Palmar porque iba con su perro y los animales no pueden acceder a esta playa. Un aspecto que provocó cierta indignación en Ibai, que no dudó en realizar un vídeo para quejarse de la situación y afirmar que los perros no son los que ensucian las playas.

«Esto es la playa de El Palmar y no puedo entrar con mi perro, porque los perros ensucian la playa. ¿Y esto qué? Mira. ¿Quién ensucia la playa?», afirma el creador de contenido en el vídeo mientras muestra un camino que conduce a la playa y que estaba repleto de basura.

¿Por qué no pueden ir los perros a la playa?

Los perros, por lo general, tienen prohibido el acceso a las playas en temporada alta por diferentes motivos relacionados con la salud pública, la seguridad y la conservación del entorno, pues pueden provocar infecciones con su orina y heces, provocar molestias a otros bañistas o alterar la fauna y flora del litoral.

Es el motivo por el que existen playas caninas que están pensadas para que las personas puedan ir con sus perros con total libertad. Estas playas suelen estar más aisladas y tienen menos bañistas, lo que permite que los animales puedan tener más libertad, aunque en el caso de El Palmar, no hay disponible ninguna playa para perros, algo que puede suponer un problema para las personas que quieran disfrutar de unas vacaciones con su mascota, como le ha ocurrido a Ibai Rider.