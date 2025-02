Un madrileño afirma que el mejor atún rojo de España no se come en Cádiz, sino en Madrid: este sería el motivo

Cádiz es el paraíso de la gastronomía. Un lugar único en el mundo donde es posible disfrutar de un gran número de productos y platos que son conocidos por su extraordinaria calidad e increíble sabor, como es el caso del atún rojo de almadraba, uno de los principales emblemas de la cocina gaditana.

Tanto la pesca como la elaboración de este producto se considera como una religión en la provincia de Cádiz, donde es posible encontrar y degustar el mejor atún rojo de almadraba del mundo, aunque hay personas que no consideran lo mismo. Es el caso de un madrileño que ha publicado un post recientemente en redes sociales en el que afirma que el mejor lugar para comer este producto no es Cádiz.

El polémico post

El post ha sido escrito por José Carlos Díez (@josecdiez) en la red social X, donde afirma que «el mejor atún rojo del mundo no se come en Tokio, Cádiz o Cartagena. Se come en la ciudad más dinámica de Europa». La ciudad en cuestión es Madrid, como se puede comprobar con el 'I love Madrid' que escribe para cerrar el post.

José Carlos, además, explica en los comentarios el motivo por el que Madrid es el lugar donde está el mejor atún. Según él, el atún de Madrid y el de Cádiz es el mismo, pero en Madrid «se paga mejor y llegan mejores piezas».

Las críticas en redes sociales

Como era de esperar, los usuarios de X no han tardado en responder al post cuestionando la afirmación de José Carlos. «Ahora dilo soltando el cubata», «Y la mejor paella, la madrileña, di que sí», «Le aprecio mucho, pero no diga usted tonterías», «Y la mejor costa del mundo es la del Manzanares», «He leído que los más tontos del mundo también están ahí, ¿No?», «Madrid, cuna del flamenco y del atún…», «Madrid, las mejores playas y el mejor atún», han sido algunas de las respuestas.

Se trata de un comentario que se puede interpretar como desafortunado, ya que Cádiz es conocida a nivel mundial por ser el mejor lugar del mundo para comer atún rojo de almadraba. Un producto que, además, se pesca en las propias costas gaditanas.