El curioso reto que hicieron unos canarios en pleno centro de Cádiz: «Hombres siendo hombres»

Realizar retos peculiares en plena calle se ha convertido en una moda muy extendida entre los jóvenes. Sobre todo, después de una noche de fiesta. El último ejemplo de ello lo ha protagonizado un grupo de canarios que se encontraban en pleno centro de Cádiz y realizó un curioso reto que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

Como se puede ver en el vídeo, que ha sido compartido en TikTok por @javiarteaga8, los jóvenes se encontraban en una de las fuentes de la Plaza San Juan de Dios y se propusieron un objetivo: cruzar la fuente de extremo a extremo pisando los surtidores que se ubican dentro de la misma.

El reto de los jóvenes

Cuando el grupo de jóvenes estaba pasando por este lugar emblemático de Cádiz, uno de ellos decidió cruzar la fuente de forma transversal utilizando los surtidores como apoyo. Fue entonces cuando a otro de ellos se le ocurrió el reto de cruzar la fuente, pero esta vez, de extremo a extremo, utilizando como camino una de las dos hileras de surtidores que separan ambos lados.

«Es que tengo un vacilón», dice uno de los jóvenes justo antes de intentar el reto y terminar mojándose los pies en medio de la fuente. Otro de ellos también probó suerte, pero el resultado fue similar.

La fuente no sufrió daños

«Que por qué los gaditanos están hartos del turismo», afirmó una usuaria que ha respondido al vídeo en redes sociales mostrando su indignación por el comportamiento de este grupo de canarios en pleno centro de Cádiz.

Los soportes de la fuente, por suerte, no sufrieron ningún daño con este peculiar reto después de haber sido pisados por estos jóvenes, cuyo comportamiento no se debe imitar en ningún caso, pues podría provocar algún que otro destrozo en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.