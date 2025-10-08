Comienza la venta de los viajes del Imserso 2025-26: estos son los destinos más baratos

Los jubilados y pensionistas de España pueden comprar ya los viajes del Imserso de la temporada 2025-26. El plazo comenzó el pasado 6 de octubre y se prolongará hasta el próximo día 10 de este mismo mes. De esta forma, las personas que pueden acceder a estos viajes disponen de una oportunidad única para visitar diferentes lugares del territorio nacional por precios muy económicos.

Según indica la Seguridad Social, las reservas de esta temporada se pueden realizar a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias en función del destino. En este caso, Turismosocial para los viajes de Costa Penínsular y Turismo de escapada, y Mundicolor para los viajes de Costa Insular. Las reservas también se pueden realizar a través de las aplicaciones de ambas plataformas, que se pueden descargar en Google Play y App Store.

Novedades de la nueva campaña

La nueva campaña de viajes del Imserso, que contará con 879.213 plazas, ha introducido dos novedades muy importantes. La primera de ellas es la implantación de una tarifa plana de 50 euros a la que podrán acceder los jubilados y pensionistas cuya renta sea igual o inferior a 568,70 euros. La segunda novedad es que este año, por primera vez, se podrán realizar los viajes con mascotas, una medida muy demandada que ahora se ha convertido en una realidad.

Precios de los viajes del Imserso 2025-26

Para esta nueva temporada 2025-26, el Imserso ha vuelto a establecer los diferentes precios de sus viajes en función del destino, la duración y la época del año en la que se realiza. En este caso, los viajes que tienen lugar en temporada baja y no incluyen transporte son los más económicos.

Precios de la campaña Zona Costera Peninsular - Andalucía, Cataluña, Murcia y C. Valenciana con transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 309,22 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 244,04 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 409,22 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 344,04 euros.

Zona Costera Peninsular - Andalucía, Cataluña, Murcia y C. Valenciana sin transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 270,39 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 224,63 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 370,39 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 324,63 euros.

Zona Costera Insular - Islas Baleares con transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 353,37 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 285,29 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 453,37 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 385,29 euros.

Zona Costera Insular - Islas Baleares sin transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 270,52 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 224,36 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 370,52 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 324,36 euros.

Zona Costera Insular - Canarias con transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 464,72 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 378,75 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 564,72 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 478,75 euros.

Zona Costera Insular - Canarias sin transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 270,39 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 224,28 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 370,39 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 324,28 euros.

Turismo de Escapada - Circuitos culturales para 6 días (5 noches) | Temporada baja: 312,51 euros | Temporada alta: 412,51 euros.

Turismo de Escapada - Turismo de naturaleza para 5 días (4 noches) | Temporada baja: 305,75 euros| Temporada alta: 405,75 euros.

Turismo de Escapada - Capitales de provincia para 4 días (3 noches) | Temporada baja: 132,91 euros | Temporada alta: 232,91 euros.

Turismo de Escapada - Ceuta o Melilla para 5 días (4 noches) | Temporada baja: 305,75 euros | Temporada alta: 405,75 euros.

Según los precios estipulados por el Imserso, el viaje más económico sería el de la categoría Turismo de escapada en alguna capital de provincia durante 4 días y tres noches, que en temporada baja costaría 132,91 euros y en temporada alta 232,91 euros.

Por una cifra que oscila entre los 200 y 300 euros es posible comprar diferentes viajes en temporada baja y sin transporte en zonas costeras peninsulares e insulares, con una estancia de 10 días y nueve noches. Las estancias los mismos destinos pero en temporada alta y con transporte, en este caso, se sitúan entre los 300 y 560 euros en algunos casos.

Otro detalle a tener en cuenta es que todos los viajes se realizan en régimen de pensión completa salvo los que se realizan en capitales de provincia, que son en régimen de media pensión. Además, en caso de que la persona desee una habitación individual, se aplicará un incremento que será de 22 euros en la península y Baleares, de 24 euros en caso de las Islas Canarias y 26 euros si se trata de la modalidad turismo de escapada.

Las personas que estén interesadas en realizar algunos de estos viajes deben efectuar su reserva lo más pronto posible, pues la campana cuenta con un número de plazas limitadas.