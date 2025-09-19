El SEPE te da casi 500 euros sólo por cumplir estos requisitos: así puedes solicitar la nueva ayuda del Gobierno

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo gestionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que, entre otras muchas labores, se encarga de conceder una serie de ayudas o prestaciones destinadas a personas desempleadas. De esta forma, pueden obtener un ingreso que en ocasiones resulta fundamental para afrontar los gastos diarios mientras encuentran un nuevo empleo.

Una de estas ayudas está pensada de forma concreta para las personas mayores de 52 años que hayan agotado la prestación contributiva por desempleo, conocida comúnmente como paro. Esta ayuda, además, tiene una ventaja muy importante, y es que los beneficiarios la pueden recibir hasta alcanzar la edad de jubilación mientras siguen cotizando.

Los requisitos para pedir esta ayuda

Según explica el SEPE, para poder solicitar esta ayuda es necesario cumplir una serie de requisitos. Las personas solicitantes deben acreditar que carecen de renta alguna o que los ingresos anuales que reciben no superan el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente, que en este momento se sitúa en 16.675 euros brutos al año. En este caso, los ingresos no deberían superar los 12.506,25 euros.

Otro requisito fundamental está relacionado con la edad y la situación laboral. Las personas interesadas en solicitar esta ayuda deben tener un mínimo de 52 años y haber agotado la prestación o subsidio por desempleo.

Requisitos: Tener 52 años en el momento de solicitar la ayuda

Acreditar la situación legal de desempleo

Estar inscrito como demandante de empleo

Acreditar la carencia de rentas propias

Haber agotado la prestación contributiva por desempleo

Cumplir los requisitos para acceder a cualquier pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social

La cuantía de la ayuda

El SEPE determina que la cuantía que reciben las personas que solicitan esta ayuda corresponde al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que actualmente se sitúa en 600 euros. La ayuda mensual que recibirán los beneficiarios, por tanto, será de 480 euros. Dicha cantidad, además, se podrá recibir cada mes hasta que la persona alcance la edad de jubilación en caso de que no encuentre trabajo.

Los interesados e interesadas en solicitar esta ayuda pueden realizar el trámite a través de la sede electrónica del SEPE o de forma presencial en cualquier oficial de este organismo. Se trata de una prestación que puede ser de gran utilidad para las personas mayores de 52 años que se encuentren desempleadas y quieran obtener un ingreso cada mes.