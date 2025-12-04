El impresionante chalet que está a la venta en Chiclana y causa furor en redes sociales: «Tu refugio perfecto en la costa»

Si pensabas que encontrar casa en la Costa de la Luz era misión imposible, espera a ver este chalé de Novo Sancti Petri que está haciendo suspirar a medio internet. Y no es para menos: cuando el mercado inmobiliario aprieta y los alquileres parecen de ciencia ficción, aparece una joya como esta y, claro, las redes sociales pierden el control.

Situada en uno de los enclaves más exclusivos de Chiclana, esta vivienda reúne justo lo que todos soñamos cuando decimos «me voy a vivir a la costa». Porque aquí no hablamos solo de una casa: hablamos de estilo de vida, de espacio, de luz y de ese toque de «me lo merezco» que siempre sienta bien.

Seis dormitorios de ensueño

Sobre una parcela de 1.066 m², la propiedad anunciada en idealista.com despliega nada menos que 482 m² construidos, distribuidos en dos plantas y un gran sótano. Seis dormitorios, cuatro baños y estancias amplias y luminosas diseñadas con materiales de calidad. Sí, seis dormitorios. Para la familia, los amigos y ese primo que siempre aparece en verano.

Y si te gusta el deporte, el sótano es territorio VIP: gimnasio privado, trastero enorme y un garaje donde caben más de tres coches. Aquí ya no tienes excusa para no entrenar… o para no acumular sombrillas, colchonetas y juguetes de playa.

El exterior es puro disfrute: jardines privados, piscina, y una pérgola bioclimática que suena a lujo y, efectivamente, lo es. Todo ello con vistas al campo de golf, para que empezar el día mirando césped perfecto sea tu nueva normalidad.

Imágenes de la ubicación de la propiedad en Chiclana

Novo Sancti Petri, un lujo

¿Y el barrio? No estamos hablando de un sitio cualquiera. Novo Sancti Petri es una de las urbanizaciones más prestigiosas de la costa gaditana: planificación impecable, seguridad, servicios cuidados y, cómo no, playas de arena fina, campos de golf de primer nivel y una oferta gastronómica que convierte cada plan en un planazo. Un lugar elegido por quienes buscan exclusividad, tranquilidad y calidad de vida a orillas del Atlántico.

Si este chalet fuese una persona, sería ese amigo que lo tiene todo: presencia, personalidad y un puntito irresistible que hace que quieras quedarte. El precio: 1.700.000 euros.