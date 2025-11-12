Sale a la venta uno de los áticos más exclusivos de Cádiz por más de medio millón de euros: tiene hasta una barra con tirador de cerveza

¿Te imaginas vivir en un ático que no solo tiene vistas espectaculares, sino que además tiene barra con tirador de cerveza para disfrutar mientras ves el skyline de Cádiz? Pues ahora es posible. Un ático en la zona de San José-Varela ha salido a la venta por 620.000 euros, un precio que refleja la exclusividad de esta propiedad con tres habitaciones y unas vistas panorámicas que te dejarán sin aliento.

Este ático, anunciado en el portal inmobiliario idealista.com, en la 8ª planta de un edificio de reciente construcción (2019), está completamente exterior y te ofrece una luz natural que hace que el espacio se sienta aún más amplio. Además, desde sus terrazas podrás disfrutar de vistas casi 360º que abarcan desde la bahía hasta el segundo puente y más allá. Y si eres fan de las vistas, este es tu sitio: no hay nada mejor que ver la ciudad desde las alturas y dejarse deslumbrar por la belleza del mar y la Bahía de Cádiz.

Vistas, terrazas y más terrazas

Lo que hace a este ático un lugar único es, sin duda, su impresionante terraza. ¡Es como tener una casa encima de la ciudad! Con una orientación tan amplia que rodea todo el inmueble, podrás disfrutar del sol durante todo el día y, si te cansas de la brisa, siempre puedes pasar a la zona de barbacoa o, si te apetece un rato de relax, desconectar en el espacio de lectura.

La vivienda cuenta con techo bioclimático para hacerte la vida más fácil. Y, por supuesto, no podía faltar una barra de bar con tirador de cerveza. Porque, ¿quién no quiere tener su propio tirador de cerveza en casa, especialmente con las vistas que ofrece este ático?

La zona acristalada con pérgola bioclimática tiene un espacio de relax y hasta tirador de cerveza

Por dentro, la vivienda no se queda atrás. Tres habitaciones y un salón comedor de gran tamaño que conecta perfectamente con la terraza, haciendo de este un espacio ideal para recibir a amigos, disfrutar de una comida con vistas al mar o simplemente relajarse con la familia.

La cocina independiente está equipada con todo lo necesario para que te sientas como un chef, mientras que el dormitorio principal tiene su propio baño en suite y un armario empotrado. Los otros dos dormitorios comparten un segundo baño completo, perfecto para los niños o para invitados.

Plano de la vivienda en venta idealista

Comodidad

No solo las vistas y las terrazas son un lujo. Este ático está diseñado con excelentes calidades: ventanas con aislamiento térmico y acústico, aire acondicionado... por si fuera poco tiene garaje, un imprescindible y un lujo en una ciudad donde las calles están colonizadas por zonas azules, verdes y naranjas.

La ubicación de este ático es magnífica porque está a pocos minutos andando de la playa y tiene supermercados, comercios, bancos, y transportes públicos como el apeadero de tren o las paradas de bus y taxi muy cerca.