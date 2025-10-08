Desde La Viña hasta Loreto: estos son las 10 zonas más baratas de Cádiz para vivir

Hablar de vivienda en Cádiz es hablar de un sueño cada vez más difícil de alcanzar. La escasez de suelo, el auge del alquiler turístico y la presión de la demanda han elevado los precios en los últimos años, convirtiendo la búsqueda de casa en una auténtica gincana para quienes desean quedarse a vivir en la ciudad. Sin embargo, todavía hay barrios donde comprar es posible sin pagar «tan» cifras desorbitadas.

Según el Índice Inmobiliario de Fotocasa (octubre de 2025), el precio medio del metro cuadrado en Cádiz capital se sitúa en 3.144 euros, aunque varios distritos mantienen valores claramente por debajo de esa media. Desde los barrios obreros más tradicionales hasta rincones del casco histórico que conservan su esencia, la ciudad ofrece alternativas para distintos bolsillos y estilos de vida.

En este listado analizamos las 10 zonas más baratas para vivir en Cádiz, con su precio medio por metro cuadrado y una estimación de cuánto costaría una vivienda tipo de 80 metros cuadrados. Además, destacamos el carácter de cada barrio: su ambiente, sus servicios y su conexión con el resto de la ciudad.

Loreto – 2.820 €/m² (225.600 € por un piso de 80 m²)

Barrio obrero con historia y alma vecinal, Loreto sigue siendo una de las opciones más asequibles para quienes buscan un hogar en Cádiz capital. Su cercanía a la avenida principal, la buena red de autobuses y la oferta de colegios lo convierten en una alternativa práctica para familias jóvenes y trabajadores que priorizan la funcionalidad sin renunciar al carácter gaditano.

La Paz – 2.820 €/m² (225.600 € por un piso de 80 m²)

Con su urbanismo ordenado y su ambiente tranquilo, La Paz ofrece viviendas amplias y precios estables, lejos del bullicio turístico del centro. Es una de las zonas mejor comunicadas con la entrada y salida de la ciudad, y su amplia oferta de comercios y servicios la mantiene entre las más buscadas dentro del rango económico medio-bajo.

Astilleros – 2.820 €/m² (225.600 € por un piso de 80 m²)

Situado junto al puente Carranza, Astilleros mantiene viva su identidad popular y marinera. Es un barrio con historia industrial y con precios todavía contenidos, ideal para quienes valoran la autenticidad y buscan una vivienda a buen precio con vistas cercanas a la Bahía.

Centro Histórico – 2.862 €/m² (228.960 € por un piso de 80 m²)

Aunque el casco antiguo suele asociarse a precios elevados, algunos rincones del corazón de Cádiz conservan valores por debajo de la media. Es una oportunidad para vivir rodeado de historia, arte y encanto gaditano, con la ventaja de hacerlo en un entorno único y cada vez más demandado.

Alameda – 3.019 €/m² (241.520 € por un piso de 80 m²)

La Alameda Apodaca y sus alrededores combinan vistas privilegiadas con la calma de una de las zonas más elegantes de Cádiz. Aunque muchos inmuebles son señoriales, aún se encuentran oportunidades en pisos interiores o edificios antiguos que mantienen precios moderados. Ideal para quienes buscan belleza y tranquilidad sin superar la barrera de la media gaditana.

Mentidero – 3.019 €/m² (241.520 € por un piso de 80 m²)

Barrio bohemio por excelencia, el Mentidero respira cultura por todos lados. Su cercanía al Gran Teatro Falla, sus plazas animadas y su vida universitaria lo convierten en un entorno lleno de movimiento. Sus precios, todavía por debajo de la media, reflejan un equilibrio entre encanto, vida social y accesibilidad.

Falla – 3.019 €/m² (241.520 € por un piso de 80 m²)

En torno al emblemático Gran Teatro Falla, esta zona se mantiene como un punto de encuentro de estudiantes, artistas y vecinos de toda la vida. Su ambiente carnavalero y su mezcla de tradición y juventud la convierten en un barrio muy atractivo para quienes buscan vivir el Cádiz más auténtico sin pagar los precios del Paseo Marítimo o la playa.

La Viña – 3.134 €/m² (250.720 € por un piso de 80 m²)

El corazón popular de Cádiz, La Viña, sigue siendo uno de los lugares más emblemáticos para vivir. A pesar de su fama y su cercanía a la playa de La Caleta, mantiene precios relativamente accesibles. Calles llenas de vida, bares con solera y vecinos de toda la vida convierten a este barrio en una joya gaditana para quienes buscan alma y autenticidad.

Santa María – 3.319 €/m² (265.520 € por un piso de 80 m²)

Cuna de la Semana Santa gaditana y de numerosos artistas, Santa María es uno de los barrios con más carácter del casco histórico. Bien comunicado y con fuerte vida vecinal, combina viviendas tradicionales con proyectos de rehabilitación que revalorizan la zona, manteniendo aún precios por debajo del promedio de la ciudad.

Pópulo – 3.319 €/m² (265.520 € por un piso de 80 m²)

Considerado el barrio más antiguo de Europa occidental, el Pópulo encierra siglos de historia entre sus callejones. Sus precios se han incrementado en los últimos años, pero todavía pueden encontrarse oportunidades interesantes. Es el lugar perfecto para quienes buscan vivir en un entorno patrimonial único, donde cada piedra cuenta una historia.

Las viviendas de nueva construcción son muy escasas en Cádiz

Comprar casa en Cádiz

Comprar una vivienda en Cádiz requiere equilibrio entre ubicación, presupuesto y expectativas. El precio medio supera los 3.100 euros por metro cuadrado, pero barrios como Loreto, La Paz o Astilleros siguen siendo opciones más asequibles frente a zonas más caras como el Paseo Marítimo o la Caleta.

La mayoría de las viviendas son de segunda mano o requieren rehabilitación, especialmente en el casco histórico, donde el encanto y la posibilidad de acceder a ayudas públicas convierten la compra en una inversión sólida.

La conectividad también es clave: Cádiz es una ciudad compacta con tráfico denso y poco aparcamiento, por lo que las zonas bien comunicadas con la avenida principal o los accesos a San Fernando y Puerto Real son muy valoradas.

Más allá del precio, cada barrio tiene su personalidad: La Viña y Santa María destacan por su vida popular, Mentidero y Falla por su ambiente cultural, y la Alameda o el Centro por su elegancia.

En cuanto a la financiación, los bancos exigen ahorros previos de al menos el 20 % del valor del inmueble, además de los gastos de compraventa, y la alta demanda turística obliga a actuar con rapidez cuando surge una oportunidad.