Sale a la venta un piso a estrenar en El Puerto por 85.000 euros: se encuentra a cinco minutos del centro

Imagen de la fachada del bloque de viviendas de obra nueva en El Puerto

Encontrar una vivienda asequible no siempre es fácil, especialmente en localidades costeras con tanta demanda como El Puerto de Santa María. En este contexto, acaba de salir al mercado un piso de obra nueva a un precio de 85.500 euros, que se perfila como una opción interesante para solteros, parejas jóvenes o como inversión para alquiler.

La vivienda se ubica en la Glorieta Juan de Austria, 6, en la Zona Alta del Casco Histórico, un área en auge situada a solo cinco minutos del centro de la ciudad y a diez de la playa. Además, el edificio se encuentra frente al nuevo edificio de la Policía Nacional, lo que añade un plus de seguridad y modernidad al entorno.

El piso, de 29 metros cuadrados, cuenta con una habitación, es exterior y dispone de ascensor. Existe también la posibilidad de adquirir plaza de garaje opcional por 15.000 euros.

Se trata de un espacio coqueto, luminoso y recién construido, ideal para quienes buscan estrenar vivienda con todas las comodidades.

La promoción, desarrollada porPromociones Puerto 2023 SL y anunciada por idealista.com, incluye un total de 32 viviendas, garajes y trasteros, con diferentes tipologías entre las que destacan los áticos con terrazas de hasta 25 metros.

Planos de la promoción de viviendas nueva en El Puerto

Con un mercado inmobiliario cada vez más competitivo, El Puerto sigue atrayendo a quienes buscan vivir cerca del mar sin renunciar a la conexión urbana. Su casco histórico, la cercanía a Cádiz capital y sus playas, convierten este tipo de promociones en una oportunidad de valor para residentes y también para pequeños inversores.