Sale a la venta por 70.000 una finca rústica en Roche: tiene dos habitaciones y se está a 10 minutos de la playa

Conil de la Frontera tiene un magnetismo especial: playas kilométricas, calas escondidas, vida tranquila y ese encanto gaditano que convierte cada verano en una postal. En ese marco privilegiado se vende ahora una finca rústica en el Carril de Los Fuguillas, Roche, con 400 m² de parcela y un precio de 70.000 euros. Hasta aquí, nada fuera de lo común. La sorpresa llega cuando descubrimos que lo que se ofrece no es una casa convencional, sino una mobile home de 33 m² instalada estratégicamente bajo un gran árbol, que le da sombra en verano y, de paso, la protege de miradas indiscretas.

La vivienda cuenta con dos habitaciones y un baño completo, un salón-cocina en color verde menta muy «coqueto» y un porche de madera elevado, ideal para dejarse caer con una cerveza o tinto de verano después de la playa.

Piscina y más

La oferta se completa con piscina, trastero y plaza de garaje, lo que añade un plus de comodidad a la parcela. Eso sí, con 400 m² de terreno rústico, levantar una vivienda al uso no parece factible, de modo que la mobile home instalada bajo el gran árbol se presenta como la alternativa audaz para quienes busquen un rincón distinto en Conil… y estén dispuestos a asumir que no es precisamente la opción más convencional del mercado.

La parcela dispone de agua de pozo y una instalación eléctrica «provisional» sin contador propio, detalles que confirman que no estamos ante la típica segunda residencia sino ante un refugio veraniego para compradores intrépidos y arriesgados, de esos que saben que en Conil lo importante no es tanto el ladrillo como la brisa marina y la cercanía de la playa de Roche, la playa del Puerco, a diez minutos en coche.

La parcela tiene una mobile home ubicada muy cerca de un gran árbol

Un refugio

¿Es una inversión? ¿Una excentricidad? ¿Un capricho bien ubicado? El portal inmobiliario idealista.com asegura que es «el refugio perfecto» y que estará disponible desde principios de septiembre.

En Conil, al fin y al cabo, hasta una mobile home puede convertirse en el sueño de verano… o en una jugada maestra de quien se atreva a comprarla.