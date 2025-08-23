ocio
El balneario romano al que puedes ir gratis y está a un paso de Cádiz: sus aguas tienen propiedades curativas
Un nacimiento natural de agua sulfurosa con más de 2.000 años de historia. La leyenda cuenta que fue el mismísimo Julio César quien mandó construir estas termas para curarse de una enfermedad
Tiempo de ocio, tiempo de actividades... tiempo de organizar y planificar, sobre todo si los planes se hacen en familia.
Y para quienes la provincia de Cádiz se les quede corta, aunque es imposible debido a sus numerosos atractivos para la época estival, hay puntos cercanos donde esperan espacios únicos.
«¿Te bañarías en agua con azufre?», se pregunta en un vídeo de la red social Tiktok antes de aportar una respuesta en forma de arenga.
💦 ¿Te bañarías en agua con azufre? 🌿✨ Os presentamos un auténtico balneario romano… ¡y totalmente gratuito! Se encuentra en España, en Málaga, concretamente en Casares: los Baños de la Hedionda. Un nacimiento natural de agua sulfurosa con más de 2.000 años de historia. La leyenda cuenta que fue el mismísimo Julio César quien mandó construir estas termas para curarse de una enfermedad 😮. Miles de personas acuden cada año a sumergirse en sus aguas y disfrutar de un entorno natural único, con colores de agua que parecen de otro planeta 🌍💙. ✨ Una experiencia increíble para los sentidos que no te puedes perder… Eso sí, es importante reservar con antelación para poder acceder ✅.
