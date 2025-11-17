Sale a la venta en Cádiz un piso de dos habitaciones que está al lado del Ayuntamiento y vale menos de 100.000 euros

Encontrar una vivienda económica en pleno centro de Cádiz es casi una misión imposible… pero no siempre. Un pequeño piso ubicado en una de las calles con más personalidad del casco histórico, Suárez de Salazar, ha salido a la venta por 93.000 euros, despertando el interés de quienes buscan vivir —o invertir— a un paso de todo.

Esta calle, que une Plocia con el barrio de Santa María, se sitúa en una zona estratégica, tranquila pero rodeada de vida, a pocos metros del Ayuntamiento, la Plaza de San Juan de Dios y próxima a la Catedral.

El inmueble, de 48 m² construidos (45 m² útiles), se encuentra en una segunda planta interior sin ascensor dentro de un edificio histórico construido en 1888. Su precio y ubicación lo convierten en una oportunidad poco frecuente en la capital gaditana.

Una de las habitaciones con el cuadro eléctrico

Para reformar

La vivienda necesita una reforma integral, lo que permite al futuro propietario diseñar un espacio completamente personalizado.

Actualmente, el suelo imitación parquet está levantado y en mal estado; la cocina, con paredes en tonos verde y amarillo, muestra desconchones y humedades; y en una de las habitaciones el cuadro eléctrico se ubica muy cerca de una ventana.

La decoración está desfasada pero con una inversión que vaya más allá del simple lavado de cara, este piso puede convertirse en un minipiso moderno de estilo nórdico perfecto para vivir o alquilar.

Estar en Suárez de Salazar significa tener a mano comercios, restaurantes, espacios culturales, el puerto, la playa y los puntos más emblemáticos del centro lo que aumenta las opciones de rentabilidad si se destina a alquiler vacacional.

Plano de la vivienda

Este inmueble aparece publicado en el portal inmobiliario idealista.com, donde pueden consultarse más detalles y fotografías.

Gran oportunidad

Un piso de dos habitaciones, en pleno centro histórico y por menos de 100.000 euros, no es algo que se encuentre a menudo. Para quienes buscan invertir, reformar y revalorizar, o simplemente vivir en uno de los rincones más auténticos de Cádiz, esta puede ser una ocasión difícil de repetir.