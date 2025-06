Belén Esteban manda un mensaje a Zahara de los Atunes por la polémica con el logo de Paz Padilla: «De verdad os lo digo»

La polémica generada por Paz Padilla en Zahara de los Atunes sigue dando que hablar. La presentadora advirtió recientemente a los comercios de este municipio gaditano de que no podían utilizar un logo similar a la raspa de pescado de su marca, 'No Ni Ná', bajo amenaza de demanda. Los comerciantes, por su parte, respondieron indignados y defendieron su derecho de poder utilizar cualquier tipo de raspa de pescado siempre que no sea la misma de Paz Padilla.

La noticia de las supuestas amenazas de la humorista tuvieron gran recorrido en prensa hasta el punto de que varias televisiones, incluso, se desplazaron hasta Zahara para hablar de primera mano con los comerciantes, visiblemente afectados por la noticia. El colectivo, ahora, ha recibido un curioso apoyo por parte de una celebridad muy conocida del mundo de la televisión.

Las declaraciones de Belén Esteban

Belén Esteban, una de las colaboradoras de televisión más populares de España, se ha manifestado sobre la polémica generada entre Paz Padilla y los comerciantes de Zahara. La celebrity asistió recientemente al concierto de Lola Índigo en Madrid y atendió a la prensa en las horas previas.

Los medios le preguntaron sobre cuál era su opinión respecto a la polémica de Paz Padilla y su logo y la respuesta de la madrileña fue clara: «Yo estoy con el pueblo de Zahara de los Atunes. No me voy a meter en más, pero yo estoy con el pueblo de Zahara de los Atunes, claro. Yo también quiero una raspa en mi vida, que da mucho dinero».

La colaboradora, además, mandó un calurosos saludo tanto a Zahara como a Barbate: «Un beso a todo Barbate y a todo Zahara, de verdad os lo digo».

La tensa relación entre Belén Esteban y Paz Padilla

Las declaraciones de Belén Esteban son una nueva demostración de la mala relación que mantiene con Paz Padilla. Todo comenzó en enero de 2022, cuando ambas tuvieron un enfrentamiento en televisión a raíz de unas declaraciones de la gaditana, que afirmó que «las vacunas no sirven para nada» en plena época del coronavirus. Belén Esteban le acusó de ser una irresponsable y tuvieron un fuerte cruce de declaraciones en el plató de Sálvame. Tras la polémica, Mediaset rescindió el contrato de Paz Padilla.

Más recientemente, en enero de este año, Belén Esteban también criticó a la presentadora gaditana por el hecho de aparecer públicamente con su hija en el programa 'El Hormiguero': «Soy la única que no ha salido con su hija».

El enfrentamiento entre ambas sigue estando más vivo que nunca y la madrileña lo ha demostrado con sus recientes declaraciones en las que se posiciona del lado de los comerciantes de Zahara, que siguen en pleno conflicto con Paz Padilla debido al supuesto uso indebido del logotipo de su marca de ropa.