La Universidad de Baleares aplicará un programa informático antiplagios a todas las tesis doctorales

La Universidad de las Islas Baleares (UIB) aplicará a partir de este curso el programa informático Turnitin —o uno similar— a todas las tesis doctorales que se presenten, con el objetivo de intentar detectar posibles plagios. La noticia ha sido avanzada este sábado por el diario «Última Hora» y confirmada por ABC.

El vicerrector de Investigación e Internacionalización, Jaume Carot, ha explicado al citado rotativo que «la decisión de la UIB no obedece a los recientes casos de determinados políticos con trabajos universitarios cuestionados». En ese sentido, la propuesta de someter todas las tesis doctorales al Turnitin o a otro programa antiplagios semejante «es de hace un año».

La UIB ya estaba utilizando el Turnitin desde el curso 2013-2014 como programa a disposición de todos los profesores para su posible aplicación a cualquier trabajo o informe en caso de que se sospechase de una hipotética copia. Sin embargo, hasta ahora no era obligatorio que cada tesis doctoral fuera sometida a una revisión en ese sentido. Así, el control sobre la originalidad de una tesis era en la actualidad voluntario para el doctorando.

La elaboración de una tesis dura de media tres años, aunque la mayoría de doctorandos suelen utilizar un año más. Con carácter excepcional, se le puede conceder a quien está preparando su texto un quinto año.

La tesis doctoral de Munar

A principios de los años noventa fue objeto de polémica en Baleares el doctorado en Derecho logrado por la política nacionalista Maria Antònia Munar. Durante un tiempo, los medios isleños hablaron acerca de la posibilidad de que la tesis hubiera sido escrita en realidad por otra persona y no por la propia Munar. Esa hipótesis no se llegó a demostrar y la tesis de la política mallorquina recibió finalmente el «apto» de la UIB. Munar no llegó a publicar nunca su tesis.

Cabe recordar que la trayectoria política de Munar se prolongó a lo largo de tres décadas. En las elecciones municipales de 1979 resultó elegida alcaldesa del municipio mallorquín de Costitx por la hoy extinta UCD. En aquel momento, Munar —nacida en 1955— fue la alcaldesa más joven de toda España. Unos años después, ingresó en Unió Mallorquina. A principios de los años noventa, Munar fue consejera de Cultura del Gobierno balear, cuando presidía la Comunidad el popular Gabriel Cañellas. Posteriormente, Munar presidiría el Consell de Mallorca entre 1995 y 2007.

En junio de 2007, Munar todavía consiguió ser elegida presidenta del Parlamento autonómico, gracias al apoyo del PSOE y del BLOC, antecedente de MÉS. En cualquier caso, las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción que estaban ya en marcha fueron cercando cada vez más a Munar, razón por la que en febrero de 2010 presentó finalmente su dimisión como máxima representante de la Cámara regional y anunció también su abandono de la política. Tras sentarse en el banquillo en varias causas y ser condenada, entró en prisión el 24 de julio de 2013. Hoy se encuentra cumpliendo tres penas ya firmes por corrupción que suman un total de 14 años de cárcel.