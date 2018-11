Su supuesto novio infiel se dejó el móvil, y la venganza dio la vuelta al mundo Al parecer, ella ya sospechaba algo. Y cuando este cometió el despiste de olvidarse el teléfono, ella se lanzó a investigar si guardaba algún secreto. Él niega la versión de su expareja

Una nuevo vídeo se ha vuelto viral en Facebook en este caso tiene que ver con el tema de la infidelidad, puesto que trata en la venganza de una mujer que descubrió a su marido siendo infiel porque este se dejó el móvil en casa.

Al parecer, ella ya sospechaba algo, y cuando este cometió el despiste de olvidarse el teléfono, ella se lanzó a investigar si guardaba algún secreto, como así fue. Y toco vendetta: por Instagram.

En la cuenta de Instagram del tal Marcelo, ella posteó varios videos que rápidamente arrasaron y detonaron en Facebook y Twitter. El nivel de intensidad era tal que hasta se creó el hashtag #PobreMarcelo para arremeter contra el hombre.

“Le revisé todas las conversaciones y este paj*** hijo de p*** La verdad no lo puedo creer. He encontrado fotos de pij..., tetas de las minas que le envían. La verdad Marcelo yo no lo puedo creer”, dijo airada la mujer, que aseguró llevar dos años con él. «Las minas son un desastre, chicas les estoy advirtiendo. Lo peor de todo es que me decís: ‘Ay no, es una broma’. Es un pajero sépanlo chicas, a todas les miente y les dice que no tiene novia», añadió en un mensaje en vídeo salpicado de insultos.

El aludido, por su parte, ha dado su versión de los hechos que contrasta con la de la mujer en algún punto: «A ver insta. En principio quiero desmentir que estaba de novio con ella, hace 2 meses me separe, por otra parte me duele ver esta sociedad donde sólo escuchan una versión de los hechos y toman partida, me parece injusto, además de que violaron mi intimidad y la de todos los que hablan conmigo, me difamaron, por suerte cuento con el apoyo de mi familia y amigos que saben que clase de persona soy, y me apoyan en este momento», escribió.

Y terminó con un: «Lamento la enorme cantidad de gente que me insultó por mensajes privados, etc, por suerte tengo una vida más ocupada que la de ellos. Saludos».